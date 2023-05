Six tués par des «abeilles tueuses» après un accident de bus dans des ruches au Nicaragua | Nouvelles du monde

Six personnes, dont une fillette de huit ans, sont mortes après avoir été attaquées par des abeilles tueuses lorsque le bus dans lequel elles voyageaient s’est écrasé au Nicaragua.

Une soixantaine de passagers se trouvaient à bord du véhicule alors qu’il voyageait de Jinotega à San Sebastian de Yali lorsqu’il a quitté la route et s’est écrasé dans une zone où des abeilles africaines étaient gardées dans des ruches, ont rapporté les médias locaux.

Les insectes, connus familièrement sous le nom d' »abeilles tueuses », ont piqué 45 passagers qui ont rampé hors du bus.

La population locale a aidé les victimes avant l’arrivée des pompiers et du personnel du ministère de la Santé.

Les photos montraient des survivants avec des centaines de marques rouges sur le haut du corps.

Il a été initialement signalé que quatre personnes étaient décédées après avoir été piquées lundi, mais il a été révélé plus tard que deux autres sont décédées après avoir été transportées à l’hôpital.

Parmi les personnes tuées figuraient Andrea Carolina, huit ans, et sa mère Eneyda Torrez Zelaya, 47 ans.

Kenia Jazmin Soza Bonilla, 19 ans, Reyna Isabel Olivas Montalvan, 84 ans, Dilcia Flores Amparo, 32 ans, et Santos Arnulfo Calderon Castellon, 38 ans, ont également été tués.

Quelque 14 autres personnes ont été blessées dans l’accident.

Parmi eux se trouvait un garçon de quatre ans qui a été transporté à l’hôpital et reste dans un état grave.

Les abeilles africaines sont généralement plus défensives, réagissent plus rapidement et chassent les gens plus loin que les autres variétés d’abeilles.

Ils ont tué environ 1 000 personnes, les victimes souffrant 10 fois plus de piqûres que celles des abeilles européennes.