Six tours de 50 à 60 étages proposées près d’Ajax GO

Les ambitions des promoteurs immobiliers de la région du Grand Toronto en matière de hauteur et de densité ne se limitent pas au centre-ville de Toronto, comme le montre cette proposition ambitieuse de VanDusen Realty Holdings Corp à Ajax. Conçu par Icon Architects, le 425 Bayly Street West prévoit un complexe de six tours allant de 50 à 60 étages chacune. Le site se trouve dans la zone protégée de la gare GO d’Ajax, qui se trouve à environ 17 minutes de marche au nord.

Vue vers le sud-est jusqu’au 425 Bayly Street West, conçu par ICON Architects pour VanDusen Realty Holdings Corp

Actuellement occupé par un concessionnaire automobile, le site de 6,22 acres est situé à l’angle sud-est de Bayly Street West et Westney Road South. Le quartier environnant est un mélange de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels, avec une ligne ferroviaire secondaire du CN à l’est du site.

Regard vers le sud jusqu’au site actuel, image récupérée de Google Maps

Les demandes de modification du plan officiel et du règlement de zonage du promoteur proposent six tours de grande hauteur allant de 160,16 m à 193,24 m. La proposition abriterait 3 727 unités résidentielles ainsi que 1 407 m² d’espace commercial au rez-de-chaussée et 2 139 m² d’espace de bureaux dans un immeuble de cinq étages dans le coin nord-est du site.

La surface brute de plancher du projet s’élève à 270 889 m², avec un indice de surface au sol de 11,17. La construction est prévue en deux phases, la première se concentrant sur la partie nord-ouest du site, avec les tours les plus hautes de 60 et 58 étages sur un podium de 8 étages. La phase suivante verra la construction des quatre bâtiments restants, chaque paire s’élevant de leurs podiums respectifs de 8 étages.

Plan du site, conçu par ICON Architects pour VanDusen Realty Holdings Corp

Le projet comprendra 6 824 m² d’espaces d’agrément intérieurs et 5 590 m² d’espaces extérieurs. Un parc linéaire central, entouré de podiums, comporterait des allées courbes et un aménagement paysager moderne entouré de verdure.

Vue vers le nord-est jusqu’au 425 Bayly Street West, conçu par ICON Architects pour VanDusen Realty Holdings Corp

Chaque tour serait équipée de quatre ascenseurs. Cela correspond à environ un ascenseur pour 155 unités dans l’ensemble du complexe, ce qui signifie des temps d’attente bien plus longs que souhaitables pour les résidents, surtout dans les tours les plus hautes.

Plan du rez-de-chaussée, conçu par ICON Architects pour VanDusen Realty Holdings Corp

Quatre niveaux de stationnement souterrain pour la première phase et huit niveaux de stationnement en surface pour la deuxième phase (essentiellement sur un socle construit le long de l’embranchement ferroviaire) offriraient 2 378 places réservées aux résidents et 746 places supplémentaires pour les non-résidents. Le plan prévoit 1 942 places de stationnement pour vélos, réparties entre 1 742 places de longue durée et 201 places de courte durée.

L’emplacement est desservi par des lignes de bus le long de Westney Road South et Bayly Street West, facilitant les déplacements dans la région de Durham, et via Ajax GO vers la région du Grand Toronto, qui se trouve à 7 minutes en bus.

Vue aérienne du site et des environs, image soumise à la ville d’Ajax

Le projet est situé dans un secteur en évolution étant donné sa proximité avec la gare. À l’est, le 73 Hunt Street est proposé avec 8 étages, tandis que les 72 et 80 Bayly Street West prévoient 18 et 23 étages. La phase 2 de Vision at Pat Bayly Square est actuellement en construction, avec des tours locatives de 19 et 23 étages, tandis que The Monarch Hills propose cinq tours de 25 étages. Au sud-est, le 33 Falby Court est proposé avec 15 étages. Au nord, plus près de la gare GO, trois tours de 27 étages sont proposées au 275 Westney Road South et deux structures imposantes de 60 étages au 190 Westney Road South.

