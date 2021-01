Six téléphones vivo iQOO commencent à recevoir la version bêta d’Origin OS, iQOO 7 pour avoir des haut-parleurs Monster Beat

vivo a lancé sa nouvelle interface basée sur Android sous le nom OriginOS, et elle est déjà disponible en mode bêta pour certains téléphones. Aujourd’hui, sa gamme iQOO commence également son voyage vers la nouvelle interface utilisateur – six téléphones peuvent déjà s’inscrire à la version bêta.

Pendant ce temps, la société basée à Dongguan a confirmé que le prochain vivo iQOO 7 comportera des haut-parleurs stéréo, développés par Monster – la société qui a donné vie à Beats by Dre.

Le nouveau smartphone sera livré avec une puce Hi-Fi dédiée pour amener la plage dynamique à plus de 120 dB et une distorsion inférieure à 0,0003%. Il y aura également une prise en charge de l’audio haute résolution à la fois sur le fil et sans fil. Et ce n’est pas tout – vivo ajoute un logiciel de personnalisation complet sous le nom de Super Audio.

Pour revenir à la mise à jour du logiciel, la liste des appareils éligibles comprend les iQOO 5, iQOO 5 Pro, iQOO 3, iQOO Neo3, iQOO Pro et le premier vivo iQOO. Les utilisateurs basés en Chine peuvent s’inscrire à la version bêta initiale, et une fois que le logiciel est complet sans bogues ni erreurs, vivo le poussera sur tous les appareils.

