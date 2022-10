Six sports où les stars russes peuvent encore briller à l’étranger

Les athlètes russes restent dans un certain nombre de sports en dehors de leur patrie

Les athlètes russes ont encore la chance d’exceller sur la scène mondiale malgré les diverses sanctions imposées aux ambitions sportives du pays à la suite du conflit en Ukraine.

Plusieurs fédérations sportives ont répondu aux appels du Comité international olympique (CIO) pour imposer des restrictions à la Russie et à ses athlètes suite à une recommandation fin février, dans le but de limiter l’influence de la Russie sur les affaires sportives mondiales.

Parmi les plus importantes figuraient les interdictions de l’UEFA et de la FIFA – les deux organismes qui supervisent respectivement le football en Europe et dans le monde – qui signifiaient que l’équipe nationale masculine russe n’avait pas le droit de tenter de se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Du canoë au karaté, un large éventail d’autres sports ont également restreint la participation russe, empêchant même les athlètes de concourir sous un statut neutre.

Mais parmi toutes les sanctions, plusieurs sports continuent de permettre aux Russes d’exercer leurs différents métiers sans être encombrés des sanctions internationales.

Hockey sur glace Plus de 40 joueurs de Russie sont comptés parmi les formations des différentes équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) aux États-Unis et au Canada, y compris des stars de renom comme Alexander Ovechkin, Evgeni Malkin, Artemi Panarin, Nikita Kucherov, Kirill Kaprizov, et l’éminent duo de gardiens de but Igor Shesterkin et Andrei Vasilevskiy. L’attaquant Valeri Nichushkin faisait partie de l’équipe de l’Avalanche du Colorado qui a remporté la Coupe Stanley la saison dernière, poursuivant une tendance qui signifie qu’au moins un Russe a remporté le premier prix de la LNH au cours de chacune des sept dernières saisons. Lire la suite Le héros russe de la Coupe Stanley signe un nouveau contrat exceptionnel La LNH a mis fin à plusieurs partenariats avec des sites Web basés en Russie, ainsi qu’à un accord avec Yandex qui devait diffuser du contenu en direct de la LNH, mais les chefs de la ligue ont clairement indiqué qu’ils n’avaient aucune querelle avec les joueurs russes – qui, selon eux, ont joué. “au nom de leurs clubs de la LNH, et non au nom de la Russie.” Plus récemment, le Russe Yakov Trenin a pris la glace à Prague la semaine dernière lors des matchs de la série mondiale de la ligue conçus pour accroître l’intérêt pour les marchés en développement – avec des officiels des deux équipes, les Sharks de San Jose et les Predators de Nashville, déclarant à l’avance qu’ils soutenaient le droits de leurs joueurs nés en Russie. Les Russes ont déjà figuré en bonne place au début de la nouvelle saison de la LNH, avec l’ailier des Rangers de New York Panarin nommé Star of the Night pour sa performance lors d’une victoire contre le Wild du Minnesota jeudi.

Tennis Bien que les organisateurs de Wimbledon aient pris les choses en main en interdisant les joueurs russes et biélorusses cette année, ailleurs, ils ont été largement libres de jouer sous un statut neutre lors de tournois à travers le monde – y compris les Grands Chelems à Paris et à New York, et sont prêts à être présent à l’Open d’Australie en janvier. Lire la suite L’Open d’Australie révèle sa décision sur les joueurs russes Le vainqueur du titre du Grand Chelem, Daniil Medvedev, est devenu un incontournable du classement des cinq premiers hommes, atteignant même la première place plus tôt cette année, tandis que son compatriote Andrey Rublev fait également partie du top dix. Karen Khachanov, demi-finaliste de l’US Open le mois dernier, occupe la 19e place du classement ATP. Dans le jeu féminin, les Russes Daria Kasatkina, Veronika Kudermetova, Ekaterina Alexandrova, Liudmila Samsonova et Anastasia Potapova font toutes actuellement partie du top 50 mondial, tandis que l’ancienne finaliste de Roland-Garros Anastasia Pavlyuchenkova est sur le point de faire son retour après une blessure avant la saison 2023. . Samsonova, qui a trois titres WTA à son nom cette année, a suggéré que sa récente course de bonne forme pourrait être directement liée aux sanctions imposées à elle et à ses compatriotes par les patrons de Wimbledon. “Nous sommes tous très en colère contre la situation», a-t-elle déclaré après avoir battu Kaia Kanepi lors de la finale du Citi Open en août. “Je veux dire, ce fut un mois vraiment difficile.”

MMA Les athlètes russes ont longtemps excellé dans la cage et cela n’a pas changé ces derniers mois. Plus tard ce mois-ci, le poids léger vanté du Daguestan Islam Makhachev se battra au sommet absolu du sport lorsqu’il affrontera Charles Oliveira avec le titre mondial vacant des poids légers de l’UFC à gagner, dans un combat que certains annoncent comme l’accomplissement d’une prophétie de plusieurs années pour le joueur de 31 ans. Lire la suite Le challenger du titre UFC Makhachev “à son apogée”, prévient Khabib Sur la même carte, l’UFC 280 à Abu Dhabi, une autre star russe, Petr Yan, affrontera la sensation américaine montante Sean O’Malley dans un combat à enjeux élevés qui pourrait identifier le prochain challenger au titre dans les 135 livres de l’UFC. Ailleurs, le poids lourd russe géant Alexander Volkov a fait la une d’une carte de combat de l’UFC à Londres moins d’un mois après que la Russie a lancé son opération militaire en Ukraine. Fedor Emelianenko, peut-être le plus grand poids lourd de tous les temps, reste toujours d’actualité à l’âge de 46 ans, même si le conflit ukrainien l’a privé des plans du Bellator MMA pour un combat à la retraite sur la Place Rouge. Un autre géant des poids lourds russes, le 16-1 Sergei Pavlovich, affrontera l’Australien Tai Tuivasa dans un slugfest percutant en décembre, tandis que le poids lourd léger 18-1 Magomed Ankalaev affrontera l’ancien champion Jan Blachowicz à l’UFC 282 le même mois.

Boxe Maintenant que Floyd Mayweather a pris sa retraite, le plus gros scalp disponible dans le combat professionnel est peut-être celui de la légende mexicaine Saul ‘Canelo’ Alvarez – et c’est exactement ce que le Russe invaincu Dmitry Bivol a réalisé lorsqu’il a devancé Canelo en mai pour ne lui infliger que la deuxième défaite. de sa carrière de 62 combats. Le seul autre homme à avoir réussi le même exploit ? Floyd Mayweather, et c’était une décision majoritaire par rapport à la décision unanime beaucoup plus autoritaire de Bivol. Lire la suite Eddie Hearn prépare le prochain coup pour le conquérant de Canelo Bivol Un autre cogneur russe, Artur Beterbiev, a également connu un succès significatif cette année, battant Joe Smith Jr. par KO au deuxième tour au Hulu Theatre du Madison Square Garden en juin pour remporter le titre WBO des poids lourds légers à ajouter aux couronnes WBO et IBF qu’il détenait déjà. . Beterbiev aura probablement une autre occasion d’impressionner au début de l’année prochaine lorsqu’il est pressenti pour combattre Anthony Yarde à Londres, à condition que le Britannique sorte indemne d’un combat de mise au point en novembre contre un adversaire encore inconnu. De plus, du côté amateur du sport, la perspective d’un nouveau succès russe sur le ring a été renforcée par la décision de l’Association internationale de boxe (IBA) de lever la suspension des boxeurs russes et biélorusses, initialement imposée sur recommandation du CIO. plus tôt cette année. LIRE LA SUITE: La décision de lever l’interdiction de la boxe russe est un exemple pour tous les sports – officiel Les combattants des deux pays seront désormais autorisés à concourir sans entrave sous leurs propres drapeaux et hymnes après que l’IBA a annoncé dans un communiqué ce mois-ci qu’il “croit fermement que la politique ne devrait avoir aucune influence sur le sport.

Football Alors que le calendrier international et national russe a été impacté par les décrets de la FIFA et de l’UEFA, il y a toujours des représentants du football russe en Europe. Aleksandr Golovin reste la meilleure exportation actuelle du football russe, le meneur de jeu créatif de 26 ans étant un élément permanent dans une équipe monégasque qui compte six points de retard sur les meneurs de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain. L’international à 45 sélections a fait 146 apparitions pour son club depuis que Monaco a battu Chelsea à sa signature du CSKA Moscou dans les jours après avoir brillé pour la Russie lors de la Coupe du monde 2018. Golovin (L) est l’exportation footballistique actuelle la plus brillante de Russie.

© Matthieu Mirville / DeFodi Images via Getty Images

Un autre joueur du football russe, Artem Dzuyba, exerce actuellement son métier à Türkiye, mais l’ancien capitaine de l’équipe nationale n’a jusqu’à présent été limité qu’à une poignée d’apparitions pour les leaders de la ligue Adana Demirspor. Ailleurs, le milieu de terrain international russe Alexey Miranchuk, 26 ans, est prêté par l’Atalanta à l’équipe italienne de Serie A Torino et a fait ses débuts en tant que buteur avant d’être écarté pour cause de blessure. Il est de retour pour les deux derniers matches de championnat de son équipe. LIRE LA SUITE: Poutine envoie un message à l’organisateur de la Coupe du monde Toujours en Italie, l’international russe et ancien ailier du Real Madrid et de Valence Denis Cheryshev est dans l’équipe de Serie B Venezia alors qu’ils tentent de revenir dans l’élite. Du côté des entraîneurs, l’ancien patron de l’équipe nationale russe Stanislav Cherchesov vole actuellement haut dans la première division hongroise, avec son équipe de Ferencvaros en tête du championnat avec sept victoires en huit matchs jusqu’à présent cette saison. Cependant, les restrictions en cours semblent avoir eu un impact sur la jeune star la plus brillante du football russe, l’adolescent du Dynamo Moscou Arsen Zakharyan, qui aurait été transféré au club de Premier League de Chelsea l’été dernier en raison des ramifications des sanctions imposées contre la Russie par le Royaume-Uni.