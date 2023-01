Six semaines d’hiver de plus ? La marmotte d’Okanagan, Okie, devrait prendre une grande décision le 2 février

Okie, la marmotte boule de fourrure bien-aimée d’Okanagan, a travaillé fort en préparation du jour de la marmotte le 2 février.

Le jour fatidique, la marmotte à ventre jaune sortira de son dortoir pour se prononcer sur s’il y aura effectivement six semaines d’hiver supplémentaires.

L’événement aura lieu au Allan Brooks Nature Centre, et un certain nombre de dignitaires locaux, dont Rebecca Barton de Beach FM, seront présents alors qu’Okie se précipite hors de sa tanière.

“En tant que fan de l’hiver, j’espère qu’Okie verra son ombre et retournera dans sa tanière et que nous pourrons profiter de six semaines supplémentaires de nuits douillettes et enneigées”, a déclaré Barton.

La responsable du centre nature, Cheryl Hood, préfère en revanche voir « les animaux des prairies reprendre leur activité printanière et estivale ».

Le centre de la nature prévoit également d’organiser un tirage 50/50 pour que les gens puissent estimer la date et l’heure de l’émergence de la première marmotte ce printemps.

À 10 h le jeudi 2 février, le centre de la nature sera préparé par des bénévoles et des organisateurs afin que les gens aient une bonne vue d’Okie à la recherche de son ombre à l’extérieur du terrier de Marmot City.

L’accès est gratuit et du chocolat chaud sera disponible pour que les téléspectateurs secouent le dernier hiver de l’Okanagan.

