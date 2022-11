Six secrets royaux révélés par Mike Tindall sur I’m A Celeb, de la gaffe malheureuse à la haine de Zara

MIKE Tindall a révélé ces six secrets royaux lors de son passage dans I’m A Celebrity, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs.

L’ancien joueur de rugby, marié à la nièce du roi, Zara, a tout raconté, d’un échec hilarant à une histoire poignante sur la naissance de son fils.

Le vainqueur de la Coupe du monde de rugby a tout discuté, des codes vestimentaires à son lien avec le prince Harry

Il a raconté une histoire hilarante d'un dysfonctionnement gênant de la garde-robe devant la princesse Anne

Voici un aperçu des plus grandes anecdotes d’initiés qu’il a laissées échapper pendant son séjour dans la jungle.

Un dysfonctionnement gênant de la garde-robe

L’un des meilleurs potins de Mike était l’histoire de séparation latérale, ou devrions-nous dire de séparation de pantalon, d’un dysfonctionnement embarrassant de la garde-robe devant un membre de la famille royale.

Le vainqueur de la Coupe du monde de rugby 2003 a admis qu’il avait fendu son pantalon en dansant avec sa belle-mère, la princesse Anne, lors d’une fête d’anniversaire.

Il a déclaré aux autres concurrents Seann Walsh et Babatunde Aleshe: “” J’adore un costume. Mon problème avec les costumes, c’est que j’exagère trop la danse lors des mariages… Je déchire beaucoup de costumes, de pantalons et d’autres choses.

«La vieille salope m’attrape à chaque fois.

“Zara a eu 30 ans, c’était un anniversaire disco des années 70, je dansais sur la piste de danse, j’avais comme des fusées éclairantes, une tenue complète mais c’était assez serré, rien ne me va jamais – les fesses et les jambes du joueur de rugby – donc j’étais danser avec ma belle-mère, et j’ai fait un slut drop devant ma belle-mère.

Il a révélé qu’à ce stade, son pantalon a cédé et a révélé ses sous-vêtements de nouveauté.

Mike a expliqué: «Il se trouve que mon boxer que je portais à ce moment-là a dit:« mordillez mes noix ». Comme je me suis retourné, elle est partie, ‘Je préfère pas.’ J’y suis allé, ‘j’y vais’, et je suis parti.

Son lien avec Harry et William

Alors que la relation du prince Harry avec la famille royale serait tendue depuis un certain temps, Mike a révélé une amitié de longue date avec le jeune prince et son frère aîné William.

Le lien remonte encore plus loin que sa relation avec sa femme, comme il l’a expliqué lorsqu’on lui a demandé à quel moment il savait que Zara faisait partie de la famille la plus célèbre du monde.

Il a déclaré: “Je sais qu’elle est la fille de la princesse Anne. La princesse Anne est la marraine du rugby écossais.

Interrogé par Owen Warner si cela le mettait sous pression, il a répondu: “Non parce que nous étions d’abord amis, puis William et Harry étaient de grands fans de l’Angleterre à l’époque, nous les avions donc rencontrés à plusieurs reprises.

“[I’d] rencontré plus de membres de la famille que vous n’auriez normalement rencontré de la femme avec qui vous commencez à sortir.

Une histoire de naissance magnifiquement honnête

Dans une conversation touchante, Mike a raconté à ses camarades de camp la naissance de son fils Lucas, qui est arrivé assez soudainement à la maison familiale en mars de l’année dernière.

Donnant un récit sans réserve de la naissance, il a déclaré: «Alors que nous emportions nos affaires pour aller à l’hôpital, elle [Zara] sortait du bain, elle pouvait à peine se tenir debout, elle tremblait.

“La sage-femme était comme, ‘Elle ne fait pas l’hôpital.’ Elle était comme, ‘Tu ne veux pas livrer dans la voiture.’ Dans la salle de gym, deux tapis de gym dans la salle de bain.

Il a ajouté que Zara souffrait beaucoup, mais que le travail était relativement rapide.

Il a plaisanté: “Elle m’a presque étouffé à mort.

« Vous ne pouvez rien dire, n’est-ce pas ? “Pouvez-vous lâcher prise, vous me faites vraiment mal ?”

Premier rendez-vous de la Coupe du monde

Le couple royal bien-aimé a eu son premier rendez-vous lors de la Coupe du monde de rugby 2003 en Australie.

Mike a raconté qu’il était sorti prendre une bière pour soulager sa frustration d’avoir été abandonné pour la demi-finale par l’entraîneur anglais de l’époque, Clive Woodward.

Il a renversé les haricots à Babatunde et Owen en disant: «Je suis allé boire une bière avec un autre gars qui s’est fait larguer et un gars qui était fini [in Sydney].

“Ils l’avaient déjà rencontrée et ils nous ont présentés et ont ensuite discuté.”

Mike a plaisanté en disant que le laisser tomber était la “meilleure décision de la vie de Clive Woodward” car cela l’a amené à rencontrer sa future épouse.

Le couple s’est apparemment bien entendu et est allé déjeuner en ville.

Loved-up Mike a ajouté: «J’ai fini par être assez alcoolisé. Ensuite, nous avons compris que nous aimions tous les deux nous faire défoncer. C’était un bon début. »

Le couple s’est marié en 2011.

La haine de Zara

S’en tenant aux histoires du mariage de Tindall, Mike a expliqué laquelle de ses habitudes conduisait sa meilleure moitié au virage.

Il a révélé: “La plus grande inquiétude de Zara est de savoir à quel point je suis bruyant quand je mange. Elle sera très heureuse si quelqu’un commente à quel point je respire fort quand je mange parce que c’est toujours un point qu’elle soulève.

“Mais quand votre nez a été mutilé autant que le mien, ce n’est qu’un sous-produit.”

Mike s’est cassé le nez huit fois au cours de sa carrière de rugbyman, qui s’est étendue de 1997 à 2014.

Il a fait 75 apparitions en Angleterre, ainsi que 108 pour Bath et 181 pour Gloucester.

Code vestimentaire du palais de Buckingham

Enfin, Mike a donné des informations privilégiées car Owen n’a pas pu s’empêcher de l’interroger sur la vie à l’intérieur du palais de Buckingham.

Il a révélé que le bâtiment est “toutes les salles d’apparat”, qui laissent peu d’espace pour les espaces de vie.

Owen a demandé: “Le matin, pourriez-vous descendre avec votre jogging et votre t-shirt, ou avez-vous dû vous rhabiller?”

La réponse de Mike en aura étonné plus d’un lorsqu’il a informé la star du feuilleton qu’il pouvait se diriger en “jeans et tee-shirt” et qu’il n’avait pas à porter de tenue de soirée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

