Pendant des siècles, les femmes se sont inspirées des épouses royales pour choisir leurs robes de mariée, qu’il s’agisse de la robe blanche virginale de la reine Victoria en 1840 ou de la simple création à col bateau portée par Meghan Markle en 2018.

Au fil des années, les robes de mariée royales sont devenues des objets historiques, mis à la disposition de milliers de personnes dans les palais royaux et les musées, en plus des millions de personnes capables d’étudier de près chaque modèle à travers des images d’actualité et des photographies.

Ici, Semaine d’actualités se penche sur six robes de mariée royales emblématiques qui ont marqué l’histoire de la mode.

La princesse de Galles (à gauche) photographiée dans sa robe de mariée Alexander McQueen, le 29 avril 2011. Et la princesse Grace de Monaco (à droite) dans sa robe de mariée Helen Rose, le 19 avril 1956. Et (en médaillon) la reine Elizabeth II portant sa robe normande Robe de mariée Hartnell, 20 novembre 1947.

Pascal Le Segretain/Getty Images/AFP via Getty Images/Collection Hulton-Deutsch/CORBIS/Corbis via Getty Images



La reine victoria

La robe de mariée de la reine Victoria, portée lors de son mariage avec le prince Albert en février 1840 au palais St James à Londres, est peut-être la robe de mariée la plus influente de tous les temps.

L’élégante robe à jupe ample avec corsage ajusté et décolleté bateau est considérée comme la robe qui a lancé la tradition des mariées portant du blanc le jour de leur mariage.

Jusqu’alors, les femmes étaient mariées dans celui de leurs vêtements qui leur paraissait le plus beau, en raison du prix élevé des textiles. Les épouses royales et les aristocrates avaient commandé de nouvelles robes, mais celles-ci étaient généralement confectionnées dans des tissus riches de toutes les couleurs, y compris des tissus d’or ou d’argent.

Gravure de la reine Victoria et du prince Albert le jour de leur mariage le 10 février 1840 (à gauche), vers 1844. Et la robe de mariée en soie blanche de la reine exposée au palais de Kensington (à droite), en mars 2012.

Samir Hussein/WireImage/Heritage Images/Getty Images



En épousant Albert, Victoria voulait le faire d’une manière qui ne mette pas en valeur le fait qu’elle était une reine et lui un simple prince. C’est pourquoi elle ne portait ni couronne, ni diadème, ni robe d’État. Au lieu de cela, elle portait une couronne de fleurs d’oranger dans ses cheveux et une simple robe blanche.

Le choix de la reine a rapidement lancé une tendance reproduite par les femmes dans toute la Grande-Bretagne et, sous la domination coloniale, par l’empire britannique dans le monde entier, contribuant ainsi à la tradition encore observée aujourd’hui.

Reine Elizabeth II

Croquis pour la robe de mariée de la reine Elizabeth II par le créateur de mode Norman Hartnell (à gauche), vers. 1947. Et la reine Elizabeth II avec le prince Philip le jour de leur mariage à l’abbaye de Westminster (à droite), le 20 novembre 1947.

Presse centrale/Getty Images/Bettmann/Getty Images



Lorsque la princesse Elizabeth (plus tard la reine Elizabeth II) épousa Philip le duc d’Édimbourg (plus tard le prince Philip) en 1947, elle le fit alors que la Grande-Bretagne ressentait encore les séquelles de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les vêtements et les produits alimentaires étaient encore rationnés.

La robe de mariée est devenue un symbole de la reprise britannique d’après-guerre et Elizabeth a nommé le créateur de mode royal préféré, Norman Hartnell, pour entreprendre la commande.

Hartnell a basé sa conception sur celle de Botticelli. Primavera peinture, brodant les symboles du printemps sur la robe à manches longues avec décolleté ouvert et jupes cannelées.

Princesse Grace de Monaco

Grace Kelly et le prince Rainier III de Monaco photographiés le jour de leur mariage à Monaco, le 19 avril 1956. La robe de mariée de la princesse a été confectionnée par la costumière hollywoodienne Helen Rose.

Bettmann/AFP via Getty Images



Un conte de fées hollywoodien est devenu réalité en 1956, lorsque l’actrice américaine oscarisée Grace Kelly a épousé le prince Rainier III de la petite principauté de Monaco sur la Côte d’Azur.

Kelly s’est mariée au Palais Princier et à la Cathédrale Saint-Nicolas, vêtue d’une élégante robe blanche avec des jupes amples liées à la taille par une large bande d’où tombait une traîne, et un corsage ajusté avec une superposition et des manches en dentelle.

La robe a été conçue par la costumière hollywoodienne Helen Rose et a constitué la base d’un certain nombre de robes de mariée célèbres au fil des années, y compris celle portée par la princesse de Galles lors de son mariage en 2011 avec le prince William.

princesse Diana

Croquis pour la robe de mariée de la princesse Diana par les créateurs David et Elizabeth Emanuel (à gauche) vers 1981. Et la princesse Diana avec le prince Charles le 29 juillet 1981, jour de leur mariage à la cathédrale Saint-Paul (à droite).

Presse centrale/Archives Hulton/Getty Images/Anwar Hussein/Getty Images



La robe de 1981 portée par la princesse Diana pour son mariage avec le prince Charles (aujourd’hui le roi Charles III) à la cathédrale Saint-Paul était un exercice d’excès des années 1980.

La robe, conçue par David et Elizabeth Emanuel, comportait des couches de taffetas de soie ivoire avec une jupe en forme de cloche et un corsage ajusté, accentuant la petite taille de la mariée avec des manches bouffantes surdimensionnées et un décolleté à volants.

Les grands magasins ont embauché des équipes de couturières pour créer des répliques de la robe après ses débuts à la cathédrale le 29 juillet 1981, et après la mort prématurée de la princesse à l’âge de 36 ans en 1997, elle a été héritée par ses deux fils, Prince. William et le prince Harry.

Princesse de Galles

Le prince et la princesse de Galles photographiés le jour de leur mariage à l’abbaye de Westminster, le 29 avril 2011. Et la robe de mariée Alexander McQueen de la princesse exposée au palais de Buckingham, le 21 juillet 2011.

Ian Gavan/GP/Getty Images/LEWIS POURQUOI/AFP via Getty Images



Lorsque Kate Middleton a épousé le prince William en avril 2011, elle a surpris certains adeptes de la mode en nommant Sarah Burton d’Alexander McQueen pour concevoir sa robe si importante.

La marque McQueen est connue pour ses créations originales, s’inspirant de thèmes sombres combinés à l’héritage britannique et à des coupes expertes.

La robe résultante était classique dans son esthétique, s’inspirant de la robe des années 1950 de Grace Kelly avec le corsage à décolleté en cœur recouvert d’un décolleté à empiècements en dentelle et de manches longues.

La touche McQueen a été mise en œuvre dans la jupe savamment taillée qui comportait des panneaux de soie techniques, conçus pour s’éventer parfaitement dans tout leur volume pendant que Kate faisait la longue promenade dans l’allée de l’abbaye de Westminster.

Duchesse de Sussex

Le duc et la duchesse de Sussex photographiés le jour de leur mariage au château de Windsor, le 19 mai 2018. Et la robe de mariée haute couture Givenchy de la duchesse exposée au palais de Holyroodhouse en Écosse, le 13 juin 2019.

OWEN HUMPHREYS/AFP via Getty Images/Jeff J Mitchell/Getty Images



Meghan Markle a rompu avec la coutume royale britannique traditionnelle consistant à commander sa robe de mariée à un créateur britannique, se tournant plutôt vers les salons de haute couture de Paris pour trouver l’inspiration.

La robe de Meghan a été confectionnée par Givenchy, conçue par la directrice créative Clare Waight Keller, et était le summum de la simplicité dans sa forme longue avec un décolleté ouvert tombant jusqu’au sommet des épaules et une traîne à empiècements.

La robe de Meghan était accentuée par le voile longueur cathédrale, qui était brodé de tous les emblèmes floraux des pays du Commonwealth en clin d’œil à l’institution dans laquelle elle se mariait.

