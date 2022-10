Six ressortissants chinois accusés de harcèlement et de tentative de contraindre un résident américain à retourner en Chine

Six ressortissants chinois ont été inculpés jeudi dans le cadre d’un stratagème visant à harceler et à contraindre un ressortissant chinois vivant aux États-Unis à retourner dans son pays d’origine, selon un acte d’accusation non scellé devant un tribunal fédéral.

Quanzhong An, 55 ans, et sa fille, Guangyang An, 34 ans, qui résident tous deux à Roslyn, New York, ont été arrêtés jeudi matin et accusés de complot en vue d’agir en tant qu’agents de la République populaire de Chine (RPC), complot en vue de commettre harcèlement interétatique et international et blanchiment d’argent.

Ils auraient agi au nom de quatre personnes associées à la Commission provinciale de contrôle de la discipline de la RPC – Tian Peng, Chenghua Chen, Chunde Ming, Xuexin Hou et Weidong Yuan.

“Les victimes dans cette affaire ont cherché à fuir un gouvernement autoritaire, laissant derrière elles leur vie et leur famille, pour une vie meilleure ici”, a déclaré jeudi le directeur adjoint du FBI, Michael Driscoll, dans un communiqué. “Ce même gouvernement a envoyé des agents aux États-Unis pour les harceler, les menacer et les renvoyer de force en République populaire de Chine.”

Quanzhong An est accusé d’avoir harcelé à la fois la victime et les membres de sa famille pour tenter de le contraindre à retourner en Chine. Un membre de la famille de la victime qui vit toujours en Chine a été escorté à New York sous couvert d’une tournée internationale en 2018.

Ce membre de la famille a rencontré le fils de la principale victime et lui a dit dans une conversation enregistrée que “les dirigeants en Chine aimeraient encourager l’élite chinoise d’outre-mer à revenir”.

Lors d’une série de réunions de 2020 à 2022, Quanzhong An aurait rencontré le fils de la victime et aurait déclaré qu’il était motivé par le besoin du gouvernement chinois de “sauver leur face” et de rapatrier autant de fugitifs chinois que possible, selon l’acte d’accusation.

Les quatre suspects qui vivent en Chine sont toujours en fuite. Quanzhong An et Guangyang An devaient être traduits en justice jeudi après-midi.

Le stratagème faisait partie de l'”Opération Fox Hunt” du gouvernement chinois, qui, selon le directeur du FBI, Christopher Wray, a été menée par le président chinois Xi Jinping en 2014 pour “cibler les ressortissants chinois qu’il considère comme des menaces et qui vivent en dehors de la Chine, à travers le monde”.

“Nous parlons de rivaux politiques, de dissidents et de critiques qui cherchent à dénoncer les violations massives des droits de l’homme en Chine”, a déclaré Wray dans un discours en juillet 2020.

“Le gouvernement chinois veut les forcer à retourner en Chine, et les tactiques de la Chine pour y parvenir sont choquantes.”

L’ambassade de Chine aux États-Unis n’a pas renvoyé de demande de commentaires jeudi.