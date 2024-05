Six raisons pour lesquelles la marche reste l’exercice ultime

La marche coche de nombreuses cases, améliorant notre forme cérébrale, mentale et musculo-squelettique ainsi que notre forme physique.

Que vous soyez un nouveau parent, en période de ménopause, que vous travailliez des heures interminables ou que vous soyez à la retraite, marcher est une activité que nous pouvons faire tout au long de notre vie, quelle que soit l’étape où nous en sommes. Et il existe peu d’autres exercices qui nourrissent notre corps aussi bien que la marche.

Mon propre parcours de marche a commencé après avoir souffert d’une appendicite rétrocæcale alors que j’étais enceinte. J’ai dû subir une opération chirurgicale à l’abdomen, ce qui, selon les médecins, me laisserait des cicatrices. En tant que scientifique du sport, je savais que cela pouvait entraîner des problèmes de posture, d’articulations et de dos. Voulant contrecarrer cela, j’ai commencé à marcher et j’ai vite remarqué des améliorations tangibles dans mon corps et mon esprit.

1. Cela augmente votre fréquence cardiaque, vous faisant respirer plus vite

La marche apporte tous les avantages d’un entraînement aérobique modéré tout en évitant l’impact sur les articulations qui se produit lors du jogging ou de la course.

Au fil du temps, la marche améliorera votre condition cardiovasculaire et réduira votre fréquence cardiaque au repos. Il présente également de nombreux avantages dans tout notre corps, notamment l’amélioration de notre système circulatoire (les réseaux d’artères et de veines qui transportent le sang dans tout le corps).

Pour gérer votre glycémie, marchez après avoir mangé. Après un repas, notre taux de sucre dans le sang augmente et notre pancréas libère de l’insuline pour le faire baisser. Même une marche de cinq minutes seulement peut aider à atténuer la hausse de la glycémie.

Il est important de garder un rythme soutenu. Bien que tout mouvement soit bénéfique, visez 100 à 130 pas par minute pour obtenir les plus grands bienfaits pour la santé. Des recherches ont montré que si vous parvenez à faire 125 pas par minute, vous obtenez les mêmes avantages physiques qu’un jogging léger, sans impact sur vos articulations.

Historiquement, nous nous sommes concentrés sur la quantité de pas que nous effectuons, en partie parce que le message des 10 000 pas par jour est si simple. Mais les dernières recherches montrent que les moins de 60 ans devraient viser entre 8 000 et 10 000, tandis que les plus de 60 ans devraient viser entre 6 000 et 8 000 pour réduire leur risque de mourir prématurément. C’est beaucoup plus accessible et encourageant.

2. Cela améliore votre densité osseuse

Lorsque j’ai lancé WalkActive il y a 18 ans, à l’âge de 39 ans, comme moyen de me guérir après une opération chirurgicale, j’ai réalisé que c’était aussi une opportunité d’améliorer la santé de mes os et de mes articulations. Marcher avec une bonne technique sollicite les muscles de l’arrière de votre corps (la chaîne postérieure), tels que les fessiers, les ischio-jambiers et les mollets.

L’engagement de ces muscles crée une légère traction sur nos os. Cela stimule l’os à produire des ostéoblastes (cellules qui aident les os à croître et à rester solides), améliorant ainsi notre densité osseuse et réduisant notre risque d’ostéoporose et de fractures.

3. Vous pouvez vraiment marcher plus heureux et en meilleure santé

Des études ont montré que même de courtes périodes de marche améliorent notre humeur. Cela pourrait être dû au fait que la marche stimule le système nerveux parasympathique (les nerfs qui détendent le corps pendant les périodes de stress) et stimule l’amygdale (la partie du système nerveux qui contrôle nos émotions). Cette combinaison peut aider à gérer le stress dans notre corps.

Si vous marchez au bord de l’eau, comme les rivières, la côte ou les cascades, ou sous la pluie, vous serez particulièrement exposé aux ions négatifs présents dans l’air – des molécules chargées électriquement qui peuvent se former à partir du soleil, de l’eau et de la nature. Les personnes qui y sont exposées présentent systématiquement une meilleure santé mentale, ainsi que des mesures de tension artérielle.