Six raisons de regarder The UnXplained avec William Shatner

JE SUIS TENU éveillé la nuit par des questions, à la fois petites (ai-je laissé la cuisinière allumée ?) et grandes (les animaux ressentent-ils un désir de vengeance ? Qu’y a-t-il de l’autre côté d’un trou noir ?).

Certains peuvent être répondus par un petit tour dans la cuisine, mais pour tous les autres, j’ai The UnXplained avec William Shatner – un cadeau pour ceux d’entre nous qui ont une nature curieuse.

Le spectacle vise ces énigmes et plus encore dans une tentative audacieuse d’expliquer l’inexpliqué.

Mieux encore, il est dirigé par William Shatner, un homme connu pour son exploration intergalactique fictive et son charisme très réel.

Je ne peux pas imaginer une meilleure personne pour aider à dévoiler les mystères de notre planète et au-delà.

Tous les mardis à 22h à partir du 19 juillet, Shatner répond à des questions que vous ne saviez même pas que vous aviez.

Alors avant de risquer une autre nuit blanche, voici pourquoi vous ne voudrez pas la manquer :

Les plus grands mystères de notre temps

L’indice est dans le nom. De la ville perdue de Paititi au Saint Graal, ce spectacle se débat avec certaines des énigmes les plus persistantes de l’histoire, de la religion et de la légende – et les résultats sont extrêmement satisfaisants.

Aucune question n’est trop grande pour Shatner alors qu’il vise des objets maudits, la possibilité de vie sur Mars et même Satan.

Charisme de Shatner

Le charme de William Shatner élève l’ensemble du spectacle, donnant à chaque mystère un poids légendaire et nous rappelant l’ampleur épique de ces questions.

De plus, vous pouvez sentir la passion de Shatner pour l’histoire – sa personnalité et son engagement vous attirent.

Le spectacle ressemble à une conversation de dîner avec votre oncle le plus vif d’esprit et le plus fascinant (si votre oncle était William Shatner, ce serait, bien sûr, totalement génial).

L’histoire derrière les légendes

Pourquoi le roi Arthur a-t-il eu un tel impact sur la culture occidentale ?

Y a-t-il des événements historiques qui s’alignent sur le déluge et la séparation de la mer Rouge ?

Qu’est-ce qui explique les connaissances technologiques avancées de certaines civilisations anciennes ?

Le spectacle vous emmène dans une tournée éclair à travers le temps et à travers le monde pour séparer les faits de la fiction et la légende de la réalité.

Les résultats donnent vie à l’histoire comme jamais auparavant, vous armant de faits moins connus et élargissant votre perspective sur le passé.

Rencontrer des chasseurs de trésors du monde entier

L’éventail éclectique d’experts, d’aventuriers et d’universitaires donne vie au spectacle.

Motivé par tout, de l’argent, l’obsession et le dévouement religieux, au pur désir de défier les probabilités et de faire l’histoire eux-mêmes.

Ce groupe de personnages parcourt le monde, tous animés par la même passion pour l’aventure et la découverte.

Chacun offre son point de vue pour aider à construire une image plus grande et répondre à certains de ces mystères historiques insolubles.

Explorer le monde

Avec les aéroports britanniques plus mouvementés que jamais, la possibilité d’explorer le monde dans le confort de votre salon n’a jamais été aussi attrayante.

De plus, le spectacle, avec son large éventail et ses nombreux sujets, nous emmène dans des endroits rarement vus inaccessibles à votre touriste moyen.

D’une forteresse templière souterraine dans la ville d’Accra aux tombes chinoises et à la surface de Mars, nous découvrons les plus grands sites historiques du monde, ainsi que des aperçus dans les salles des universités mondiales.

Ce que nous ne savons toujours pas

La joie d’une émission comme UnXplained est qu’elle joue sur notre désir inné d’en savoir plus sur le monde qui nous entoure.

Il en est maintenant à sa troisième série et aux prises avec des mystères aussi scientifiques que le rôle que jouent la nature et l’éducation dans le génie humain et aussi mythiques que la fontaine de jouvence.

Et Shatner et son équipe ne montrent aucun signe de ralentissement ou de manque de mystères de si tôt.

D’autant que chaque enquête produit autant de nouvelles questions qu’elle apporte de réponses.

Dans le premier épisode, la quête du Saint Graal les emmène dans une ville de croisés fouillée qui offre un aperçu des Templiers.

Mais 90% de la ville reste à découvrir, avec encore plus de réponses enfouies profondément sous terre.





Chaque mystère nous invite à enquêter plus avant.

Allongé éveillé la nuit, je me rends compte qu’en fait, j’ai encore plus de questions.

La troisième saison de The UnXplained avec William Shatner commence à 22 heures le mardi 19 juillet, avec une projection hebdomadaire dans le cadre de Summer of Secrets de Sky History.