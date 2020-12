Les mois de décembre, janvier et février peuvent être durs pour les enfants. Des maladies telles que le rhume, la grippe, les maux de gorge, les congestions thoraciques peuvent les épuiser considérablement. Mentionnés ci-dessous sont des aliments qui peuvent renforcer l’immunité des enfants pour lutter contre ces maladies et les mois les plus froids.

Des légumes

Les légumes contiennent une bonne quantité d’antioxydants qui aident à combattre les infections et à réduire les réactions inflammatoires de nos cellules immunitaires tout au long de l’année. Les antioxydants combattent également les radicaux libres, qui endommagent les cellules de notre corps ainsi que l’ADN. Le brocoli, les épinards, le gingembre, l’ail et les oignons contiennent de puissants antioxydants qui aident à soulager les symptômes de la maladie chez les enfants.

Des fruits

Enfants, nous avons dû entendre des dizaines de fois dire qu ‘«une pomme par jour éloigne le médecin», car c’est un peu vrai. UNE étude par l’Université de l’Illinois, en 2010, a découvert que les fibres solubles contenues dans les pommes peuvent transformer nos cellules immunitaires «de cellules pro-inflammatoires et en colère en cellules anti-inflammatoires et cicatrisantes qui nous aident à récupérer plus rapidement d’une infection».

Les pommes contiennent également des doses saines de la molécule de vitamine C, qui aurait des effets stimulants sur l’immunité à condition que les enfants reçoivent la molécule régulièrement. Les oranges, les goyaves et les poires contiennent également des doses saines d’antioxydants et de vitamine C.

Les légumineuses

Les légumineuses offrent de bonnes doses de protéines à d’innombrables Indiens. Les protéines aident non seulement à maintenir et à réparer les tissus de notre corps, mais elles fournissent également l’énergie indispensable à notre système immunitaire pour lutter contre les infections bactériennes et virales.

Des œufs

Tous les nutriments essentiels nécessaires pour créer et développer une vie sont contenus dans les œufs. Ce sont des sources de protéines, de vitamines, d’antioxydants ainsi que de minéraux essentiels comme le zinc, qui nous aident à guérir des maladies infectieuses.

Champignons

Il y a de bonnes nouvelles pour ceux qui aiment les champignons. Plusieurs études ont montré que les champignons ont des propriétés médicinales qui régulent notre système immunitaire et aident à combattre l’infection et l’inflammation.

Épices

Techniquement non alimentaires, les épices sont utilisées depuis des siècles dans les foyers indiens pour leurs propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes et antivirales. Des épices comme le curcuma, le clou de girofle, la cannelle et le poivre noir aident à traiter la toux et le rhume.