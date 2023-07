Six poignardés à mort dans un jardin d’enfants chinois — RT World News

Un homme au couteau a tué six personnes et en a blessé une autre dans un jardin d’enfants du sud de la Chine lundi, ont rapporté les médias chinois citant la police.

Le suspect, un homme de 25 ans, a été arrêté. Ses motivations sont encore inconnues.

L’attaque a eu lieu dans le comté de Lianjiang, province du Guangdong.

Bien que la police soit toujours en train d’identifier les victimes, des témoins ont déclaré qu’un enseignant, deux parents et trois enfants étaient parmi eux.

Des informations non confirmées sur les réseaux sociaux ont affirmé que l’agresseur cherchait à « vengeance » parce que l’un des adultes avait heurté son enfant avec une voiture et n’avait offert aucune compensation.

La Chine a connu une vague d’attaques à l’arme blanche contre des jardins d’enfants et des écoles ces dernières années. En 2021, un homme armé d’un couteau a tué deux enfants et blessé 16 personnes dans un jardin d’enfants de la province méridionale du Guangxi. Un incident similaire s’est produit en 2022, et a fait trois morts et six blessés.