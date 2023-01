Six personnes tuées dans une fusillade à domicile, dont un bébé de six mois

Six personnes, dont une mère de 17 ans et un bébé de six mois, ont été tuées dans une fusillade dans une maison à Goshen, en Californie, lundi, ont annoncé les autorités, décrivant l’attaque comme ciblée et la qualifiant d'”horrible”. massacre.”

Six victimes ont été abattues au bloc 6800 de Harvest Road, a déclaré lundi le shérif du comté de Tulare, Mike Boudreaux, aux journalistes.

Boudreaux a ajouté qu’il y avait au moins deux suspects qui n’avaient pas été arrêtés.

“Nous pensons également qu’il ne s’agit pas d’un acte de violence aléatoire. Nous pensons qu’il s’agissait d’une famille ciblée. Nous pensons qu’il existe des associations de gangs impliquées dans cette scène, ainsi que des enquêtes potentielles sur les stupéfiants”, a déclaré Boudreaux.

Le responsable a ajouté que des mandats de perquisition pour stupéfiants avaient été menés par le bureau du shérif de cette résidence la semaine dernière.

Les autorités ont répondu tôt le matin lundi après que plusieurs coups de feu ont été entendus et ont trouvé les victimes à leur arrivée sur les lieux. Certaines victimes ont été retrouvées dans la rue tandis que d’autres ont été retrouvées dans la maison.

Une victime a été retrouvée vivante et blessée lorsque les autorités sont arrivées sur les lieux et a ensuite été déclarée morte dans un hôpital, a déclaré Boudreaux.

Boudreaux n’a pas immédiatement partagé plus de détails.

“J’ai plus d’informations mais je ne suis pas libre de discuter à ce stade”, a-t-il déclaré. “Nous avons des informations potentielles, qui, espérons-le, conduiront à des suspects potentiels.”