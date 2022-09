Six personnes tuées dans un typhon aux Philippines

Le typhon le plus violent à avoir frappé les Philippines cette année a fait au moins six morts.

Cinq sauveteurs ont été tués après avoir été envoyés pour aider les habitants inondés.

Les Philippines sont régulièrement ravagées par des tempêtes qui, selon les scientifiques, vont s’aggraver en raison du changement climatique.

Le typhon le plus violent à avoir frappé les Philippines cette année a fait au moins six morts, ont annoncé lundi les autorités, après de fortes pluies et des vents violents qui se sont abattus sur l’île la plus peuplée du pays.

Le typhon Noru a renversé des arbres, coupé l’électricité et inondé les communautés de basse altitude alors qu’il balayait Luzon dimanche et lundi.

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun rapport faisant état de dommages importants et généralisés causés par la tempête, qui a frappé le pays sous la forme d’un super typhon.

“Nous étions prêts pour tout cela”, a déclaré le président Ferdinand Marcos Jr lors d’un briefing avec les agences de gestion des catastrophes.

“Vous pourriez penser que nous en avons trop fait. Il n’y a pas d’exagération en matière de catastrophes.”

Cinq sauveteurs ont été tués après avoir été envoyés pour aider les habitants inondés de la municipalité de San Miguel, dans la province de Bulacan, près de la capitale Manille.

“Ils ont été déployés par le gouvernement provincial dans une zone inondée”, a déclaré le lieutenant-colonel Romualdo Andres, chef de la police de San Miguel.

Andres a déclaré que les sauveteurs pataugeaient dans les eaux de crue lorsqu’un mur à côté d’eux s’est effondré, les envoyant dans le courant rapide.

Un homme âgé est décédé après avoir été touché par un glissement de terrain dans la municipalité de Burdeos sur les îles Polillo, dans la province de Quezon, où la tempête a touché terre, a déclaré Garner Jimenez du bureau local de la protection civile.

Les Philippines sont régulièrement ravagées par des tempêtes, les scientifiques avertissant qu’elles deviennent plus puissantes à mesure que le monde se réchauffe à cause du changement climatique.

Noru a percuté la nation de l’archipel dimanche après une “intensification explosive” sans précédent de la vitesse du vent, a déclaré plus tôt le météorologue de l’État.

Il a touché terre à environ 100 kilomètres au nord-est de la capitale densément peuplée, Manille, avant de s’affaiblir en un typhon alors qu’il traversait une chaîne de montagnes, des plantations de cocotiers et des rizières.

Près de 75 000 personnes ont été évacuées de leurs maisons avant que la tempête ne frappe, car l’agence de météorologie a averti que de fortes pluies pourraient provoquer de “graves inondations” dans les zones vulnérables, déclencher des glissements de terrain et détruire les cultures.

Mais lundi, il n’y avait aucun signe de la dévastation généralisée que beaucoup craignaient, alors que la tempête se déplaçait au-dessus de la mer de Chine méridionale vers le Vietnam.

Des images aériennes prises lors du vol d’inspection de Marcos au-dessus du centre de Luzon ont montré des rivières qui étaient gonflées ou avaient éclaté, et des parcelles de terres agricoles sous l’eau.

“Le vent sifflait”

La municipalité de Burdeos sur les îles Polillo a supporté le poids de Noru.

Des vents féroces ont arraché certains toits et abattu de grands arbres tandis que de fortes pluies ont inondé des maisons au bord de la rivière, a déclaré Ervin Calleja, un enseignant de 49 ans.

“C’était vraiment inquiétant”, a déclaré Calleja à l’AFP par téléphone.

“Le vent sifflait et il y avait de fortes pluies. C’est la partie la plus dangereuse.”

Des maisons fragiles le long de la côte ont été endommagées et certaines cultures ont été anéanties.

“Ici, au centre-ville, tous les bananiers ont été aplatis, à 100%”, a déclaré Liezel Calusin, membre de l’équipe de la défense civile de la municipalité de Polillo.

“Nous n’avons toujours pas d’électricité, mais les téléphones fonctionnent.”

Dans le village de Banaba près de Manille, Terrence Reyes a fui sa maison au bord de la rivière avec sa famille et ses voisins alors que les eaux de crue montaient pendant la tempête.

Ils sont rentrés chez eux lundi et ont trouvé leurs affaires trempées et couvertes de boue.

“Nous devons juste les jeter et recommencer”, a déclaré Reyes, 25 ans.

“Cela arrive chaque fois qu’il y a une tempête ici.”

Les Philippines – classées parmi les nations les plus vulnérables aux impacts du changement climatique – sont frappées en moyenne par 20 tempêtes chaque année.