Six personnes tuées dans des incendies de forêt sans précédent à Hawaï attisés par les vents d’un ouragan

Six personnes ont été tuées dans les incendies de forêt sans précédent qui ont ravagé l’île hawaïenne de Maui pendant la nuit, ont annoncé les autorités.

Les incendies, attisés par les vents violents de l’ouragan Dora, ont détruit des commerces dans la ville historique de Lahaina et fait au moins deux douzaines de blessés, ont déclaré des responsables lors d’une conférence de presse mercredi. Il y a eu 13 évacuations pour trois incendies.

Les sauveteurs de la Garde côtière américaine ont retiré une douzaine de personnes de l’eau de mer au large de Lahaina après avoir plongé pour échapper à la fumée et aux flammes. Des patients brûlés ont été transportés par avion vers l’île d’Oahu, selon un porte-parole du service d’urgence d’Honolulu.

De la fumée et des flammes remplissent l’air des incendies de forêt qui font rage sur Front Street, dans le centre-ville de Lahaina, Maui. Photographie : Alan Dickar/AP

« C’est tellement sans précédent », a déclaré mercredi matin Mahina Martin, porte-parole du comté de Maui. « En ce moment, tout le monde est sur le pont et nous avons hâte que le jour se lève. »

Les incendies étaient répandus dans la ville de Lahaina, y compris sur Front Street, un quartier populaire auprès des touristes, a déclaré Martin. L’urgence s’est déroulée dans la nuit, ce qui a rendu plus terrifiante, a-t-elle ajouté, et plus difficile d’évaluer les dégâts. Des photos publiées par le comté montraient une ligne de flammes traversant une intersection à Lahaina et sautant au-dessus des bâtiments de la ville, dont le quartier historique est inscrit au registre national des lieux historiques.

Toutes les routes entrant et sortant de la plus grande communauté de West Maui ont été fermées au public. Pendant ce temps, la gouverneure par intérim, Sylvia Luke, a publié une proclamation d’urgence au nom du gouverneur, Josh Green, qui est en voyage, et a mobilisé la garde nationale.

On ne savait pas immédiatement combien de structures avaient brûlé ou combien de personnes avaient été évacuées, mais Martin a déclaré qu’il y avait quatre abris ouverts et que plus de 1 000 personnes s’étaient enregistrées dans le plus grand d’entre eux. Des patients brûlés ont été transportés par avion vers des hôpitaux d’autres îles pour y être soignés, ont confirmé des responsables.

Les équipes de pompiers de Maui luttent contre les incendies concentrés dans deux zones : la destination touristique populaire de West Maui et une région montagneuse intérieure.

L’ouragan Dora a compliqué les choses pour les pompiers dans une saison déjà sèche. Hawaï est pris en sandwich entre la haute pression au nord et un système de basse pression associé à Dora, a déclaré Jeff Powell, un météorologue à Honolulu, ajoutant que la sécheresse et les rafales « créent une situation d’incendie dangereuse, de sorte que les incendies qui existent peuvent se propager de manière incontrôlable très rapidement ».

Le service météorologique national américain (NWS) a déclaré que Dora était en partie responsable des rafales de vent supérieures à 60 mph (96 km / h) mardi soir. Les vents ont coupé l’électricité et forcé les hélicoptères de lutte contre les incendies à rester au sol.

Les incendies de forêt à Hawaï attisés par les vents de l’ouragan Dora ont forcé l’évacuation tard le 8 août. Photographie : Zeke Kalua/Comté de Maui/AFP/Getty Images

Les vents forts devraient diminuer mercredi, mais il y avait peu de chance de pluie pour aider les pompiers, a indiqué le service météorologique.

Les pompiers rencontraient des routes bloquées par des arbres abattus et des lignes électriques alors qu’ils travaillaient sur les incendies à l’intérieur des terres, a déclaré Martin. Environ 14 500 personnes à Maui étaient sans électricité, selon Hawaiian Electric.

« C’est certainement l’un des jours les plus difficiles pour notre île étant donné qu’il s’agit de multiples incendies, de multiples évacuations dans les différentes zones du district », a déclaré Martin. Des vents allant jusqu’à 80 mph (128 km / h) ont été enregistrés dans l’intérieur des terres de Maui, et un incendie qui aurait été maîtrisé s’est déclaré quelques heures plus tard avec les rafales, a-t-elle ajouté.

« Le feu peut être à un mile ou plus de votre maison, mais en une minute ou deux, il peut être chez vous », a déclaré le chef adjoint du service d’incendie, Jeff Giesea.

Dans la région de Kula à Maui, au moins deux maisons ont été détruites par un incendie qui a englouti environ 1 100 acres (445 hectares), a déclaré le maire de Maui, Richard Bissen. Environ 80 personnes ont été évacuées de 40 maisons, a-t-il dit.

Les incendies à Hawaï sont différents de ceux qui brûlent dans l’ouest des États-Unis. Ils ont tendance à éclater dans de grandes prairies sur les côtés secs des îles et sont généralement beaucoup plus petits que les incendies sur le continent.

Les incendies étaient rares à Hawaï et sur d’autres îles tropicales avant l’arrivée des humains et les écosystèmes ont évolué sans eux, ce qui signifie que de grands dommages environnementaux peuvent survenir lorsque des incendies éclatent. Les incendies enlèvent la végétation. Lorsqu’un incendie est suivi de fortes pluies, la pluie peut transporter de la terre meuble dans l’océan, où elle peut étouffer les récifs coralliens.

Un incendie majeur sur la grande île en 2021 a brûlé des maisons et forcé des milliers de personnes à évacuer.