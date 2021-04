Farhan Towhid, 19 ans (photo), et son frère de 21 ans auraient commis un meurtre-suicide qui a tué leur sœur, leurs parents et leur grand-mère au Texas au cours du week-end.

Un meurtre-suicide présumé a laissé six membres d’une famille morts dans la banlieue de Dallas après que la police a déclaré que deux frères avaient conclu un pacte pour tuer leurs proches, puis eux-mêmes.

L’un des frères, âgé de 19 ans, a détaillé le plan meurtrier dans une note de suicide de six pages publiée en ligne, dans laquelle il a longuement parlé de son combat de plusieurs années contre la dépression et l’automutilation, a exprimé sa colère face aux dernières saisons de la sitcom télévisée The Office, et a dénoncé le manque de contrôle des armes à feu aux États-Unis.

Des agents du département de police d’Allen sont intervenus dans une maison du pâté de maisons 1500 de Pine Bluff Drive vers 1h du matin lundi après avoir reçu un appel demandant un contrôle de l’aide sociale.

L’appel est venu d’un ami qui craignait que quelqu’un à la maison soit suicidaire, selon la police.

Six corps ont été retrouvés dans la maison de la famille à Allen, au Texas, tôt lundi

Les agents sont entrés dans la résidence et ont trouvé six personnes mortes des suites de blessures par balle, dont deux frères, une sœur, leurs parents et une grand-mère. Le plus jeune des défunts avait 19 ans.

On pense que le massacre a été perpétré par les deux frères, identifiés par un ami de la famille comme Farhan Towhid, 19 ans, et Tanvir Towhid, 21 ans, comme l’a rapporté CBS DFW pour la première fois.

« Apparemment, deux frères ont conclu un accord pour se suicider et ont fini par emmener toute la famille avec eux », a déclaré le sergent de police Allen. Jon Felty.

Le meurtre a coûté la vie au jumeau de Farhan, Farbin Towhid, à leurs parents Iren et Towhidul Islam, et à une grand-mère, qui n’a pas été nommée.

Les membres de la famille ont probablement été tués samedi, mais ils n’ont été découverts que lundi matin.

La famille était constituée d’immigrants du Bangladesh et le service de police local n’avait eu aucune interaction préalable avec eux.

La police a confirmé que Farhan, un étudiant en informatique à l’Université du Texas à Austin, avait lié sa longue lettre de suicide à partir de son Instagram. La lettre, qui a été publiée via Google Docs, commence par les mots: «Salut tout le monde. Je me suis tué moi-même et ma famille. Si je vais mourir, autant attirer l’attention.

Il poursuit en disant qu’il a reçu un diagnostic de dépression en neuvième année et décrit en détail graphique s’être coupé avec des ciseaux et des couteaux d’école pendant trois ans, jusqu’à ce qu’il atteigne un « point de rupture » et parle à son père de ses difficultés.

La police a été appelée au domicile de Pine Bluff Drive après qu’un ami a exprimé son inquiétude au sujet d’un membre suicidaire de la famille et a demandé un contrôle de l’aide sociale.

Farhan a déclaré qu’il avait pris des médicaments, avait reçu une thérapie, avait trouvé un bon groupe d’amis et était devenu populaire.

«Ma vie était parfaite, mais cela n’a pas changé le fait que j’étais déprimé», a-t-il écrit. «J’aurais toujours l’envie de me couper ou de finir par pleurer pour m’endormir. J’ai essayé de doubler mes médicaments, ce qui a fonctionné, mais seulement temporairement. Chaque solution était toujours temporaire.

Après avoir connu une panne et avoir abandonné ses études, Farhan a déclaré qu’il passait une grande partie de son temps à regarder The Office avec son frère aîné, qui, selon lui, souffrait également d’une dépression paralysante, bien qu’il soit un « génie ».

Farhan se lance ensuite dans une diatribe bizarre sur la façon dont la série aurait dû se terminer après la septième saison, lorsque le personnage de Michael Scott, interprété par Steve Carrell, est parti, au lieu de continuer pendant deux saisons supplémentaires.

Farhan a écrit que lui et son frère ont continué à regarder The Office jusqu’au 21 février, lorsque son frère est entré dans sa chambre avec une proposition: « Si nous ne pouvons pas tout réparer en un an, nous nous tuerons nous-mêmes et notre famille. »

Farhan a expliqué sa décision de tuer sa famille avant de se suicider en disant que si ses proches continueraient à vivre sans lui, «ils seraient misérables. Ils passeraient le reste de leur vie à ressentir de la culpabilité, du désespoir et une multitude d’autres adjectifs qui signifient triste.

« Au lieu d’avoir à faire face aux conséquences de mon suicide, je pourrais simplement leur rendre service et les emmener avec moi. Aucun de nous n’aurait plus jamais à se sentir triste.

Il a ajouté: «J’aime ma famille. Je fais vraiment. Et c’est exactement pourquoi j’ai décidé de les tuer.

Farhan a écrit qu’ils prévoyaient que lui et son frère avaient éclos était simple: « Nous avons deux armes à feu. J’en prends un et tire sur ma sœur et ma grand-mère, tandis que mon frère tue nos parents avec l’autre. Ensuite, nous nous sortons.

Il a noté que parce que «le contrôle des armes à feu aux États-Unis est une blague», tout ce qu’il fallait à son frère pour obtenir les armes à feu était d’aller dans un magasin et de signer des formulaires.

«Il y avait une question demandant s’il avait une maladie mentale, mais – comprenez ceci – il a menti», a écrit Farhan. Il a littéralement dit non. Ils n’ont pas demandé de preuve ou s’il prenait des médicaments (il le prenait). … Merci d’avoir rendu le processus si simple.

