Six personnes mangent de la viande d’ours pas assez cuite et contractent des « vers cérébraux »

Lors d’une réunion de famille dans le Dakota du Sud, six personnes ont été infectées par la trichinellose après avoir mangé de la viande d’ours insuffisamment cuite.

Alex254/Wirestock Créateurs – stock.adobe.com

Une famille a souffert d’un problème de grizzli après une réunion de famille : les vers cérébraux.

Six des huit membres de la famille âgés de 12 à 62 ans qui ont dégusté un repas comprenant des brochettes à base de viande d’ours noir ont contracté la trichinellose, également connue sous le nom de « vers du cerveau », selon une étude. rapport des Centers for Disease Control and Prevention. Deux des membres malades de la famille ne mangeaient que des légumes cuits avec la viande.

La maladie d’origine alimentaire – rarement signalée aux États-Unis, mais généralement due à la consommation de gibier sauvage – est apparue lorsqu’un des membres de la famille, 29 ans, s’est rendu dans un hôpital du Minnesota en juillet 2022 avec de la fièvre, de graves douleurs musculaires. gonflement autour des yeux et autres anomalies découvertes lors d’analyses sanguines, a indiqué le CDC. Il a rapporté qu’il avait passé du temps avec des membres de sa famille de l’Arizona, du Minnesota et du Dakota du Sud dans ce dernier État cet été-là et qu’il avait été hospitalisé à deux reprises sur une période de 17 jours.

Une famille s’est rendu compte qu’elle était tombée malade après avoir mangé de la viande d’ours insuffisamment cuite après qu’un des participants ait souffert de fièvre, de graves douleurs musculaires, d’un gonflement autour des yeux et d’autres anomalies dans ses analyses de sang. CDC

Alors qu’ils étaient ensemble, la famille s’est laissée tenter par la viande d’un ours noir que l’un d’eux avait chassé dans le nord de la Saskatchewan, au Canada, en mai précédent. Le chasseur pensait que la viande était sans danger après avoir été conservée dans un congélateur domestique pendant 45 jours avant d’être consommée.

Les vers auraient été tués, a déclaré le CDC, si la viande avait été cuite à une température supérieure à 165 degrés.

« La viande a d’abord été servie saignante par inadvertance, apparemment parce qu’elle était de couleur foncée et qu’il était difficile pour les membres de la famille de déterminer visuellement le niveau de cuisson », a déclaré le CDC. « Après que certains membres de la famille ont commencé à manger la viande et ont remarqué qu’elle n’était pas assez cuite, la viande a été recuite avant d’être servie à nouveau. »

Les retrouvailles se sont terminées avant que le membre de la famille du Minnesota ne tombe malade.

Trois des proches présentant des symptômes ont été hospitalisés et tous les six se sont rétablis.











