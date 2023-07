Six personnes inculpées dans le cadre d’un programme de dons de paille pour élire Eric Adams au poste de maire de New York

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Six personnes ont été inculpées vendredi dans le cadre d’un stratagème présumé visant à détourner des dizaines de milliers de dollars de fonds publics vers la campagne du maire de New York, Eric Adams, des mois avant son élection.

L’acte d’accusation annoncé par le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, n’implique pas M. Adams ni aucun autre employé de la ville. Il décrit plutôt un programme de dons de paille orchestré par des individus ayant des affaires avant la ville qui espéraient maximiser leurs dons au futur maire en échange de faveurs politiques.

« Nous alléguons un stratagème délibéré pour déjouer le système dans une tentative flagrante de gagner du pouvoir », a déclaré M. Bragg dans un communiqué. « Le programme du New York City Campaign Finance Board est destiné à soutenir notre démocratie et à amplifier la voix des électeurs de New York. Lorsque l’intégrité de ce programme est corrompue, tous les New-Yorkais en souffrent.

Les procureurs ont déclaré que le stratagème était dirigé par Dwayne Montgomery, un ancien inspecteur du NYPD actuellement répertorié comme directeur de l’intégrité de la section locale 237 des Teamsters, qui représente les travailleurs municipaux.

Selon l’acte d’accusation, M. Montgomery a recruté des amis et des parents pour profiter du généreux système de fonds de contrepartie de la ville, qui offre une correspondance de huit contre un pour les premiers 250 $ donnés par un résident de la ville.

En plus de M. Montgomery, l’acte d’accusation nomme comme accusés Shamsuddin Riza, Millicent Redick, Ronald Peek, Yahya Mushtaq et Shahid Mushtaq.

Selon les procureurs, entre 2020 et 2021, ceux qui ont fait des dons en leur propre nom ont été remboursés par M. Montgomery, qui a fourni plus de 40 000 $ de son argent. Il a travaillé avec une série de co-accusés pour aider à recruter des donateurs, dont M. Riza, qui a indiqué qu’il espérait obtenir du travail dans la ville.

« POUR VOTRE INFORMATION ! C’est celui que je veux, un projet de sécurité, de cloisons sèches et de sécurité, mais nous pouvons tous manger », a écrit M. Riza dans un e-mail de juillet 2021 à M. Montgomery, envoyant les informations pour un projet de construction appelé Vital Brooklyn, selon les procureurs.

M. Montgomery a également travaillé aux côtés d’un représentant de campagne pour organiser une collecte de fonds virtuelle pour M. Adams en août 2020, selon les procureurs. Le représentant n’est pas nommé dans l’acte d’accusation.

Aucun des accusés n’a pu être joint dans l’immédiat pour commenter.

La campagne de M. Adams a publié une déclaration niant toute implication dans le stratagème présumé.

« Rien n’indique que la campagne ou le maire soit impliqué dans cette affaire ou fasse l’objet d’une enquête », a déclaré un porte-parole de la campagne de M. Adams, Evan Thies, dans un communiqué. « La campagne s’est toujours tenue aux normes les plus élevées et nous ne tolérerons jamais ces actions. »

Les accusés font chacun face à des accusations de complot, de tentative de vol qualifié et d’offre de faux instrument.