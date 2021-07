Six personnes blessées alors que la voiture s’écrase dans la foule après que le conducteur, 79 ans, ait eu un «épisode médical» au volant

SIX personnes sont blessées après qu’une voiture a percuté une foule devant un pub du sud du Pays de Galles.

Un homme de 79 ans a subi un « épisode médical » au volant avant l’accident près du Windsor à Pontyclun.

Une foule a été heurtée par un véhicule à l’extérieur du pub Windsor à Pontyclun Crédit : WNS

La police sur les lieux dans le sud du Pays de Galles après que six personnes ont été transportées d’urgence à l’hôpital Crédit : WNS

Une personne a subi des blessures qui ont changé sa vie et le conducteur est dans un état critique, a indiqué la police.

Les quatre autres ont également été transportés à l’hôpital par mesure de précaution, souffrant de ce qui est décrit comme des blessures mineures.

Un client a décrit la scène comme « horrible » après que le véhicule, la Ford Puma argentée, soit entré en collision avec des personnes buvant un verre par temps chaud.

Ils ont déclaré à WalesOnline: « Je me suis rendu dans le café en plein air à l’arrière pour attendre pendant que quelqu’un commandait des boissons et il y a eu un énorme crash.

« On aurait dit que quelqu’un avait laissé tomber un tas de verres à bière.

« Je suis entré dans le pub et quelqu’un était au téléphone au 999 et je pouvais les entendre dire qu’ils avaient besoin de plus d’une ambulance.

« Je suis sorti pour voir ce qui se passait et c’était juste jonché de gens – il y en avait plusieurs, peut-être cinq, qui semblaient gravement blessés. Et beaucoup d’autres qui étaient assis avec des coupures.

« Le pub s’est animé et les gens couraient partout pour essayer d’aider, à la recherche de serviettes et d’oreillers. C’était un carnage. »

Ils ont ajouté: « Je n’ai vu que des choses comme ça aux infos. Je pensais que cela ne pouvait tout simplement pas se produire.

« Vous ne pouviez pas dire de quelle voiture il s’agissait d’après les dommages. »

‘CARNAGE’

La police avait initialement signalé qu’un camion était impliqué dans l’écrasement.

Les équipes d’urgence se sont précipitées sur les lieux juste avant 20h30 jeudi soir, affirmant que cela impliquait « un certain nombre de victimes ».

L’inspecteur en chef James Ratti de la police du sud du Pays de Galles a déclaré: « Nous avons travaillé aux côtés de nos collègues des services d’ambulance et d’incendie pour traiter les victimes aussi rapidement et efficacement que possible.

« Ce fut un incident très pénible et nous sommes très reconnaissants envers les membres du public qui sont venus en aide aux personnes blessées dans les instants qui ont immédiatement suivi la collision. »

Une enquête sur la collision a maintenant été ouverte, a ajouté la force.

La gérante du pub, Tia, a publié un message sur la page Facebook du lieu disant que « tout le monde » avait été transporté à l’hôpital.

Elle a également remercié les passants et les services d’urgence pour leur aide.

Les images de la scène montrent plusieurs ambulances et camions de pompiers et un cordon de police est en place.

L’A4222 Cowbridge Road reste fermée dans les deux sens entre Clun Avenue et Llanharry Road, selon le système de surveillance du trafic INRIX.

Le chef des conservateurs gallois, Andrew RT Davies, a déclaré dans un tweet : « Des nouvelles choquantes de Pontyclun ce soir.

« Merci aux efforts des services d’urgence sur place. Mes pensées vont à toutes les personnes impliquées. »

Un cordon de police est en place dans la zone Crédit : WNS