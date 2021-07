Six personnes arrêtées dans un complot visant à assassiner le président malgache Andry Rajoelina après plusieurs mois d’enquête

Dans un communiqué publié par Berthine Razafiarivony, procureur général près la cour d’appel de la capitale de l’île, Antananarivo, les autorités ont annoncé l’arrestation de six individus qui complotaient pour tuer le leader du pays.

« Selon les éléments en notre possession, ces individus avaient élaboré un plan d’élimination et de neutralisation d’un certain nombre de personnes, dont le chef de l’Etat », a-t-il ajouté. dit le procureur.

Si le communiqué n’a pas confirmé l’identité des personnes arrêtées, il a déclaré que l’un était un ressortissant étranger, deux sont bi-nationaux et trois étaient des ressortissants malgaches.

La police aurait enquêté sur le complot présumé « pour plusieurs mois, » mais n’ont agi que maintenant, lorsqu’ils ont finalement eu l’occasion de détenir toutes les personnes impliquées.

On ne sait pas jusqu’où le complot avait évolué, ni s’il existait une menace crédible pour la vie du président avant les arrestations. Aucun autre détail n’a été divulgué, si ce n’est que les arrestations ont été effectuées mardi.

Le président Rajoelina a prêté serment en 2019 après avoir remporté une élection entachée de rumeurs de fraude électorale et conclue par une contestation devant la Cour constitutionnelle par son rival Marc Ravalomanana. Cependant, la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar a jugé que Rajoelina avait obtenu le soutien du pays, avec plus de 55% des voix, et a été dûment élu.

