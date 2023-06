Six personnes abattues dans un parking à l’extérieur du club de Houston, selon la police

HOUSTON (AP) – La police de Houston a déclaré que six personnes avaient été blessées par balle après que quelqu’un a ouvert le feu dans un parking bondé à l’extérieur d’un club de Houston tôt dimanche.

Le chef de la police, Troy Finner, a déclaré que les policiers avaient trouvé six personnes abattues à la suite d’une perturbation à l’intérieur du club qui s’était répandue dans le parking. Finner a déclaré que l’une des six victimes était dans un état critique et avait subi une intervention chirurgicale d’urgence. Le pronostic de la victime était incertain. Les cinq autres victimes devraient survivre.

Aucun suspect n’a été arrêté. Finner dit que la vidéo de surveillance prise sur les lieux serait examinée dans le cadre de l’enquête.

The Associated Press