Six pays rejoindront le groupe BRICS ; La Chine qualifie son expansion d' »historique »

Le groupe des BRICS composé du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud ajoutera six pays à ses rangs l’année prochaine, alors que Pékin et Moscou s’efforcent de faire évoluer l’ensemble des économies émergentes vers un solide contrepoids à la domination mondiale occidentale. L’Argentine, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Iran, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis rejoindront le sommet en janvier, a déclaré jeudi le président sud-africain Cyril Ramaphosa, hôte du sommet, au dernier jour de la réunion de trois jours à Johannesburg. Cette annonce marque la première expansion depuis l’adhésion de l’Afrique du Sud en 2010 à l’invitation de la Chine.

Pour Pékin et Moscou, l’ajout de nouveaux membres fait partie d’un effort de longue haleine – et souvent infructueux – visant à transformer un groupe largement symbolique en un véhicule de refonte des structures commerciales et financières internationales afin de protéger leurs intérêts contre de futures sanctions des États-Unis et de leurs alliés. .

Xi Jinping, le puissant dirigeant chinois, a salué jeudi cette expansion « historique », qui, selon lui, constituerait un « nouveau point de départ pour la coopération des BRICS ».

Poutine et Xi font face à des obstacles pour tenter de transformer les BRICS en bloc anti-occidental

Cette année a été marquée par « la volonté la plus ouverte et la plus explicite de Xi Jinping de faire des BRICS une sorte de véhicule « anti-hégémonique » », a déclaré Andrew Small, chercheur principal au German Marshall Fund.

Les discours de Xi ont été « un argument coup par coup contre le système d’alliance américain et les systèmes financiers dominés par les États-Unis », ainsi qu’un argument en faveur de la construction de « cadres alternatifs non occidentaux » pour le commerce des pays en développement, a déclaré Small.

Les sanctions visant la Russie à cause de la guerre en Ukraine ont rendu plus urgents les efforts de la Chine pour créer des structures financières mondiales alternatives et des chaînes d’approvisionnement résilientes aux perturbations occidentales.

Tous les membres ne sont pas pleinement alignés sur la position géopolitique de la Chine et de la Russie, et certains éléments potentiels de la stratégie à long terme – comme la réduction de la dépendance au dollar dans les échanges commerciaux – restent expérimentaux.

Mais, a déclaré Small, l’intention est claire. « Cela fait partie du pari à long terme que la Chine a fait. Ils pensent que les relations avec l’Occident vont se détériorer et que l’avenir des relations avec le monde sera ancré dans le monde en développement. Ils veulent donc trouver des moyens d’institutionnaliser et d’enraciner des systèmes résilients », a-t-il déclaré.

Après une absence inexpliquée mardi, Xi est réapparu mercredi pour appeler les BRICS à lutter contre le découplage, la perturbation de la chaîne d’approvisionnement et la « coercition économique ».

Faisant écho au président russe Vladimir Poutine, le dirigeant chinois a lancé des attaques à peine voilées contre les États-Unis pour leur comportement « hégémonique ». « Celui qui a le bras le plus gros ou la voix la plus forte ne peut pas avoir le dernier mot », a-t-il déclaré.

Signe de son isolement international, Poutine est apparu par liaison vidéo. S’il s’était présenté en personne, l’Afrique du Sud aurait été légalement obligée de l’arrêter car il fait face à des accusations de crimes de guerre devant la Cour pénale internationale.

Le jeu de pouvoir délicat de la Chine au sommet des BRICS

Même si l’Inde et le Brésil émettent des réserves quant à l’agenda anti-américain croissant, la Chine et la Russie ont trouvé certains pays en développement plus réceptifs à leurs inquiétudes concernant la domination américaine, ce qui explique en partie leur adhésion, selon les analystes.

Alors que le monde en développement a toujours été au cœur des efforts de Pékin pour restructurer les organisations multilatérales afin de protéger ses intérêts, la détérioration des relations avec les États-Unis et l’Europe a incité Xi à redoubler d’efforts dans sa stratégie visant à s’attirer les faveurs des marchés émergents.

En plus d’une décennie d’initiative d’investissement « la Ceinture et la Route », Xi a annoncé trois projets à l’échelle mondiale depuis 2021 pour promouvoir les vues chinoises sur le développement, la sécurité et la « civilisation ».

Même si les prêts et investissements chinois dans l’initiative « la Ceinture et la Route » ont chuté de façon spectaculaire depuis un pic en 2016, le commerce global de la Chine avec les membres a continué de croître et a récemment dépassé le commerce total avec les États-Unis, l’Union européenne et le Japon. (Certains membres de l’UE font partie de l’initiative.)

Certains universitaires chinois estiment que Pékin dispose d’une plus grande marge de manœuvre, en partie parce que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a détourné les États-Unis de leur engagement auprès des pays en développement.

La guerre et les tensions commerciales sino-américaines signifient que Washington a déplacé son attention vers le Groupe des Sept et s’intéresse moins au Groupe des 20, créant ainsi une opportunité pour les BRICS de devenir une meilleure plateforme permettant aux grands pays en développement de s’exprimer, a déclaré Wu. Xinbo, chercheur à l’Université Fudan en Chine.

Le sommet a envoyé un message clair aux États-Unis et à leurs alliés : « vous ne pouvez pas contenir ou supprimer la Chine parce qu’elle a des amis partout dans le monde », a déclaré Ming Jinwei, un commentateur politique indépendant.

Ming, qui travaillait auparavant comme rédacteur à l’agence de presse officielle Xinhua, a comparé l’approche de Pékin aux tactiques de guérilla de Mao Zedong pendant la guerre civile chinoise. Ensuite, les communistes ont vaincu les nationalistes en partie en s’emparant des villages entourant les villes pour isoler et encercler l’ennemi. La même tactique finira par fonctionner contre les États-Unis, a-t-il écrit.

« La compétition sino-américaine est peut-être encore dans une impasse, mais le résultat final est inévitable », a-t-il écrit sur WeChat, l’application de réseau social.