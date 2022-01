Six patients atteints d’un cancer de la thyroïde vont poursuivre en justice pour les radiations de Fukushima | Nouvelles du monde

Six jeunes Japonais vont poursuivre en justice l’entreprise à l’origine de la catastrophe nucléaire de Fukushima, affirmant qu’ils ont développé un cancer de la thyroïde en raison de l’exposition aux radiations de la centrale électrique sinistrée.

Les plaignants, aujourd’hui âgés de 17 à 27 ans, vivaient dans le Fukushima région en mars 2011 lorsqu’un tremblement de terre a déclenché un tsunami qui a conduit à la catastrophe.

Ils demandent 616 millions de yens (4 millions de livres sterling) d’indemnisation à la Tokyo Electric Power Company (TEPCO) et déposeront jeudi un recours collectif devant le tribunal de district de Tokyo, selon les médias japonais.

Image:

Centrale nucléaire de Fukushima Daiichi une semaine après la catastrophe de mars 2011



Un comité d’enquête d’experts mis en place par le gouvernement n’a pas reconnu de lien de causalité entre l’exposition aux rayonnements de la catastrophe de Fukushima et le cancer de la thyroïde, et une éventuelle corrélation pourrait être le problème central du procès.

Les six plaignants étaient âgés de 6 à 16 ans au moment de la catastrophe nucléaire et ont reçu un diagnostic de cancer de la thyroïde entre 2012 et 2018, a rapporté The Mainichi.

Deux d’entre eux ont subi une ablation d’un côté de leur thyroïde, tandis que les autres ont subi une extraction complète de leur thyroïde et doivent prendre des médicaments hormonaux pour le reste de leur vie, selon le journal. Chez un patient, le cancer s’était propagé aux poumons.

En juin 2021, 266 personnes avaient reçu un diagnostic de cancer de la thyroïde ou de suspicion de cancer de la thyroïde à la suite d’une enquête du gouvernement préfectoral de Fukushima sur les glandes thyroïdiennes impliquant environ 380000 personnes âgées de 18 ans ou moins au moment de la catastrophe.

Les avocats affirment que cinq des six plaignants ont vu leur cancer détecté lors de l’enquête. L’autre a reçu un diagnostic de cancer après avoir volontairement subi des tests dans un hôpital.

Image:

La centrale nucléaire s’est effondrée à la suite d’un séisme de magnitude 9,0 qui a déclenché un tsunami



Le taux de découverte du cancer dans l’enquête est plusieurs dizaines de fois plus élevé que d’habitude, affirment les avocats.

Le gouvernement préfectoral a souligné la possibilité d’un « surdiagnostic » grâce auquel de nombreux cas de cancer ne nécessitant aucun traitement ont été découverts, mais l’équipe juridique affirme que le cancer de leurs clients a progressé.

Les avocats ont également souligné qu’aucun des six cancers des plaignants n’est héréditaire et affirment qu’il est fort probable qu’ils aient développé la maladie en raison de la catastrophe nucléaire.

« Certains plaignants ont eu des difficultés à accéder à l’enseignement supérieur et à trouver un emploi, et ont même renoncé à leurs rêves d’avenir », a déclaré Kenichi Ido, le chef du conseil juridique.

TEPCO a déclaré dans un communiqué qu’il répondrait sincèrement à l’affaire après avoir entendu en détail le contenu des revendications et des arguments.