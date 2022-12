Six passagers tués lorsqu’un bus plonge dans une rivière en Espagne

MADRID (AP) – Les sauveteurs ont récupéré dimanche les victimes d’un bus qui a quitté un pont et plongé dans une rivière la veille de Noël, tuant six passagers et blessant le conducteur et un autre passager, ont annoncé les autorités espagnoles.

Le toit bleu du véhicule à moitié coulé était visible dans la rivière Lérez à environ 30 mètres (100 pieds) sous le pont. Les services d’urgence ont été alertés par un automobiliste qui a vu la rambarde cassée du pont alors qu’il roulait sous une pluie battante.

La Guardia Civil espagnole a déclaré qu’un total de huit personnes se trouvaient dans le bus. Les deux survivants ont été secourus samedi soir et transportés à l’hôpital. Les corps des morts ont été récupérés dimanche.

Le président régional Alfonso Rueda a déclaré que les mauvaises conditions météorologiques étaient une cause possible de l’accident.

Presse associée, La presse associée