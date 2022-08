Six ours qui pourraient profiter des saisons d’évasion – Shaw Local

C’est officiel : la canicule des camps d’entraînement de la NFL est arrivée.

Au Halas Hall, si jamais un équipage avait besoin que son bateau secoue un peu, un changement de lieu et peut-être même un coup solide ou deux, ce sont les Bears de Chicago en ce moment.

Heureusement, c’est ce qui est au menu avec deux jours de congé cette semaine, une sorte de mêlée mardi à Soldier Field pour le Family Fest annuel, puis le premier et unique match hors-concours à domicile de la saison à midi samedi.

Cela semble donc le moment idéal pour prendre une journée de congé sans poser les mêmes questions et obtenir les mêmes réponses sur les mêmes joueurs auxquels nous n’aurons pas de réponses avant au moins trois ou quatre semaines et s’amuser un peu.

Permettez-moi de vous poser cette question : qui, selon vous, sont les trois joueurs offensifs et les trois joueurs défensifs les plus susceptibles d’avoir des campagnes en petits groupes cette année avec les suspects habituels non éligibles.

En attaque, alors que la majorité d’entre vous commencera par Justin Fields, je vais voter présent.

Bien que je recherche une grande amélioration de la part de Fields, je m’attends à ce que l’évasion se produise au mieux à la fin de cette année et plus probablement la saison prochaine car il y a encore tellement de points d’interrogation autour de lui.

Les perspectives que j’aime sont :

Cole Kmet : Plus je regarde ce gamin travailler à l’entraînement et plus je l’écoute continuer à se présenter aux fans des Bears, plus mon instinct me dit que l’héritier présomptif de Ditka est enfin là. Je ne prédis pas Canton – c’est injuste pour n’importe quel jeune – mais un Pro Bowl cette saison ne me surprendra pas.

Presque tout chez lui me rappelle Kelce, Kittle, Ertz et même Gronk. C’est l’année où je m’attends à ce que Kmet arrive.

Khalil Herbert : Je sais que cela semble bizarre pour les fans avertis des Bears, mais David Montgomery est un deuxième Bear offensif que j’ai pu voir dans le Pro Bowl cette année – à quand remonte la dernière fois que cela s’est produit – donc il ne s’agit pas d’une chute potentielle de Montgomery.

L’attaque de Luke Getsy sera construite autour de la course, les porteurs de ballon courant avec et attrapant le ballon de football et les ciblant souvent pour surmonter les lacunes du receveur large. Au moins deux arrières recevront beaucoup de touches, et on dirait qu’Herbert vient d’effleurer la surface de ce qu’il peut faire l’année dernière.

Braxton-Jones: C’est un énorme étirement de ma part, mais il semble évident que les Bears sont prêts à ce qu’il commence au tacle gauche le jour de l’ouverture. Il semble certainement avoir le corps, les pieds et l’athlétisme, et il apprend rapidement la technique à la volée. S’il est juste meilleur que la moyenne, quelle sera l’ampleur de l’histoire ?

En défense, il est logique de s’attendre à de grosses campagnes de la part de Robert Quinn (et s’il le fait, il sera probablement parti à la date limite des échanges), Roquan Smith, Jaylon Johnson et Eddie Jackson. Alors qui d’autre ?

Trévis Gipson: Gipson est intrigant depuis son arrivée et a tranquillement fait un très bon travail lorsque Khalil Mack est tombé l’année dernière, terminant avec 39 plaqués, sept sacs, cinq échappés forcés et sept plaqués pour perte en seulement neuf départs. Il devra peut-être recommencer au n ° 3 cette année derrière Al-Quadin Muhammad, mais il est un meilleur lanceur de passes. Plus tôt il exigera suffisamment de répétitions, meilleures seront ses chances de devenir l’un des meilleurs rushers de la NFL.

Nicolas Morrow: C’est un acte de foi et quelques énormes gorgées de Kool-Aid des Polonais de Ryan, mais presque tous les “traits de Roquan” sont là si vous regardez sa cassette Raiders. Je souhaite qu’on ne lui demande pas non plus de prendre le point vert (c’est-à-dire les appels défensifs, les ajustements de couverture, etc.), mais vous pourriez regarder un joueur comme Smith s’il s’y prend rapidement.

Kyler Gordon : Je sais… les recrues ? Mais je n’ai pas encore parlé à un joueur ou à un entraîneur qui ne s’extasie pas sur l’athlétisme, l’instinct et les compétences de balle de ce gamin. En le regardant avant qu’il ne se fasse frapper à l’entraînement, il ressemblait à un vétérinaire ratatiné à la fois à l’extérieur et dans la fente. Comme Smith et Morrow, lui et Johnson pourraient devenir un duo spécial.