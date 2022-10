Six organismes sans but lucratif de l’Okanagan recevront des subventions de relance durable – Kelowna Capital News

Six organisations locales à but non lucratif reçoivent des subventions pour aider à relever des défis sociaux.

United Way, parmi d’autres partenaires de financement, distribue des subventions pluriannuelles de récupération durable pour aider à la stabilité financière à long terme et fournit également un encadrement supplémentaire via le programme de résilience et de récupération de Purppl dans leurs installations.

Les organisations locales à but non lucratif qui reçoivent les subventions sont : Kelowna & District SHARE Society, Ki-Low-Na Friendship Society, People With Lived Experience Society (PEOPLE), Okanagan Indian Band (OKIB), Childhood Connections – Okanagan Family & Childcare et IndigenEYEZ (Société caritative MakeWay).

“En ces temps de bouleversements financiers, la subvention fournit aux organisations à but non lucratif un soutien pour développer des sources de revenus alternatives, loin des subventions et des dons, qui fournissent un revenu stable et fiable aux opérations de leur service”, a déclaré le coordinateur régional de l’impact et de l’investissement communautaires de United Way. Noémie Woodland. « United Way British Columbia est ravie d’avoir Purppl comme partenaire principal dans la réalisation de ce travail. L’équipe de Purppl a une grande compétence dans la création d’un espace pour des conversations qui mènent à la croissance, au changement et à la durabilité.

Les partenaires qui financent les subventions avec United Way sont : Interior Savings, Community Foundation of the North Okanagan, Community Foundation of the South Okanagan Similkameen et Valley First, une division de First West Credit Union.

« Il s’agit d’une opportunité unique et innovante d’aborder nos pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de manière plus significative », a déclaré Paulo Araujo, président de Valley First. «Cette approche va au-delà du soutien monétaire de base, en se concentrant sur l’aide aux organismes de bienfaisance pour développer un flux de revenus durable et développer des compétences commerciales à long terme. En travaillant avec d’autres bailleurs de fonds, nous devenons tous des partenaires solidaires, avec des contrôles réguliers et des opportunités de défendre ces entreprises sociales d’autres manières. »

Depuis le début de la pandémie de COVID-19 il y a deux ans et demi, la plupart des organisations à but non lucratif ont connu des difficultés. Localement, les organisations à but non lucratif ont encore une baisse de revenus de 40 %.

Plus d’informations sur la subvention peuvent être trouvées ici.

