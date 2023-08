Six officiers du Mississippi plaident coupables d’avoir torturé et agressé sexuellement deux hommes noirs

Jeudi, six anciens agents des forces de l’ordre du Mississippi ont plaidé coupables d’avoir agressé deux hommes plus tôt cette année.

Les procureurs disent que les victimes ont été choquées, agressées racialement et agressées sexuellement avec un pistolet et un gode.

Les victimes ont lancé une action en justice pour droits civils de 400 millions de dollars contre le comté à la suite de l’incident.

Six anciens policiers blancs du Mississippi ont plaidé coupables jeudi de crimes fédéraux contre les droits civils pour avoir brutalement agressé deux hommes noirs plus tôt cette année, ont déclaré les procureurs.

Les procureurs fédéraux ont déclaré que les six officiers avaient agressé sexuellement et physiquement deux hommes noirs menottés pendant plus de deux heures lors d’un raid du 24 janvier sur une maison de Braxton, Mississippi, pour laquelle ils n’avaient pas de mandat. Les officiers ont procédé à des simulations d’exécutions sur l’un des hommes et lui ont tiré une balle dans le visage, le blessant grièvement.

Alors que la victime saignait sur le sol, les anciens officiers n’ont pas fourni d’aide médicale, mais se sont plutôt rassemblés à l’extérieur de la maison pour concevoir une fausse histoire de couverture et ont pris des mesures pour la corroborer, notamment en plantant une arme à feu et en détruisant la vidéo de surveillance, le ministère de la Justice a dit.

Les officiers ont plaidé coupables à 16 crimes, dont complot en faveur des droits civiques, décharge d’une arme à feu lors d’un crime de violence et complot en vue d’entraver la justice, entre autres. Dans le cadre de leurs plaidoyers fédéraux, les hommes devraient également plaider coupables aux accusations portées contre l’État le 14 août, ont indiqué les procureurs fédéraux.

Les deux hommes noirs ont été choqués à plusieurs reprises avec des tasers, appelés insultes raciales, obligés de se déshabiller et abusés sexuellement avec un pistolet et un gode, ont déclaré les procureurs.

Michael Corey Jenkins et Eddie Terrel Parker ont allégué dès le début que des députés ont fait irruption dans une maison sans mandat, les ont battus, les ont agressés sexuellement, les ont tasés, ont tiré sur l’un d’eux dans la bouche et ont tenté de le dissimuler. Les députés ont plaidé coupable à tout cela aujourd’hui. https://t.co/vPpcLEGJ5l – Michael Goldberg (@mikergoldberg) 4 août 2023

Les policiers ont ensuite tenté de brûler les vêtements des victimes pour tenter de dissimuler leurs crimes et ont planté de la méthamphétamine dans la maison.

Le procureur général Merrick B. Garland a déclaré dans une déclaration écrite que « les accusés dans cette affaire ont torturé et infligé des dommages indescriptibles à leurs victimes, violé de manière flagrante les droits civils des citoyens qu’ils étaient censés protéger ».

Cinq des hommes qui ont plaidé coupables sont d’anciens shérifs adjoints du comté de Rankin et ils comprennent Hunter Elward, 31 ans; Christian Demon, 28 ans ; Brett McAlpin, 52 ans; Jeffrey Middleton, 46 ans; et Daniel Opdyke 27 ans. La sixième personne qui a plaidé était Joshua Hartfield, 31 ans, un ancien policier de Richland, Mississippi.

Tous les officiers ont été licenciés ou ont démissionné ces dernières semaines.

Le ministère de la Justice a ouvert son enquête sur l’affaire en février.

Les deux hommes noirs, Michael Corey Jenkins et Eddie Terrell Parker, ont déposé une plainte fédérale pour droits civils de 400 millions de dollars contre le comté de Rankin en juin pour cette affaire.