Six officiels du tournoi masculin de la NCAA à Indianapolis ont été renvoyés chez eux par la NCAA après que l’un d’eux ait été testé positif au COVID-19.

La NCAA a déterminé grâce à la recherche des contacts que les cinq autres devaient également être supprimés. Les officiels sont parmi les plus en vue du sport, notamment Ted Valentine, John Higgins, Kipp Kissinger et Roger Ayers.

« La NCAA a remplacé plusieurs officiels pour March Madness en raison d’un test COVID-19 positif. Un officiel a été testé positif le 15 mars, et cinq autres officiels avec lesquels la personne a interagi la veille ont été identifiés comme des risques d’exposition en raison d’un contact prolongé. » Un responsable de la NCAA a déclaré dans un communiqué à USA TODAY Sports.

<< Sur la base des protocoles du tournoi et du suivi des contrats avec les autorités locales de santé publique, ces officiels ne peuvent pas participer au tournoi. L'officiel infecté doit être placé en isolement et les autres officiels doivent être placés en quarantaine. Quatre officiels de remplacement ont été préalablement approuvés et respecter les protocoles de test pré-tournoi. Deux des officiels ne seront pas remplacés. »

Stadium a été le premier à annoncer la nouvelle.

Les officiels avaient reçu pour instruction d’arriver à Indianapolis, où le tournoi de 68 équipes débutera vendredi, dimanche soir, selon CBS Sports. Les fonctionnaires étaient censés s’enregistrer dans leurs hôtels et y rester. Quand ils sont arrivés, les chambres n’étaient pas prêtes et il n’y avait pas de nourriture disponible, donc le groupe a été autorisé à quitter l’hôtel pour aller chercher de la nourriture. Certains des fonctionnaires du groupe sont sortis.

Lorsqu’ils ont passé les tests COVID-19, l’un des responsables était positif.

La NCAA a mis en place des protocoles pour les joueurs, les entraîneurs, le personnel des équipes et les officiels des tournois masculins et féminins dans le but de réduire le risque de propagation du coronavirus alors que la pandémie qui a forcé l’annulation des tournois il y a un an se poursuit.

Certains de ces protocoles consistent à demander aux gens de rester dans leurs hôtels, y compris pour les repas, à moins qu’ils ne soient en transit vers ou depuis une arène ou qu’ils jouent dans une arène.

Indianapolis et San Antonio et les régions voisines, site du tournoi féminin, ont été sélectionnées par la NCAA dans le but de réduire l’empreinte et de limiter les déplacements, ce qui comprendrait normalement des voyages à travers le pays et plusieurs séjours à l’hôtel au fur et à mesure que les équipes avancent.

La nouvelle survient un jour après que la NCAA a révélé le bracket masculin et trois jours après que la Virginie et le Kansas ont dû se retirer de leurs tournois de conférence respectifs en raison des protocoles COVID-19. Les deux équipes ont fait le terrain et doivent produire sept jours consécutifs de tests négatifs pour que leur groupe de voyage soit autorisé à participer. Une fois sur place, les équipes doivent avoir cinq joueurs testés négatifs pour rester éligibles.

Contributeur: Dan Wolken

Suivez Heather Tucker sur Twitter @HeatherR_Tucker