Six officiels du VAR limogés après le carton rouge de Vinicus Junior lors de la défaite du Real Madrid contre Valence

Six arbitres VAR ont été limogés par la Fédération royale espagnole de football et le Comité technique des arbitres après que Vinicius Jr aurait reçu des commentaires racistes de supporters de l’opposition lors de la rencontre de la Liga du Real Madrid contre Valence le 21 mai.

Pendant le match au stade Mestalla, Vinicius a été aperçu en train de s’engager dans une confrontation houleuse avec les supporters de Valence, qui auraient crié « singe » à l’attaquant brésilien depuis les tribunes.

Les choses ont empiré après que Vinicius a reçu un carton rouge dans le dernier moment du match pour s’être impliqué dans une altercation avec l’attaquant de Valence Hugo Duro. Vinicius a été aperçu en train de gifler Duro alors qu’il était engagé dans une bataille verbale avec des joueurs adverses.

Selon un rapport de Marca, l’événement de montrer le carton rouge à Vinicius a été réanalysé et pour certaines raisons, 6 responsables VAR de la Liga ont été licenciés. Tout en expliquant la cause du limogeage des officiels, le rapport cite que le responsable du match VAR, Iglesias Villanueva, a fourni des photos incomplètes à l’arbitre sur le terrain De Burgos Bengoechea, ce qui a entraîné le carton rouge de Vinicus.

La Fédération royale espagnole de football et le Comité technique des arbitres n’ont pas trouvé de raison d’envoyer uniquement la séquence du coup de Vinicius sur le visage de Duro, pas le reste de l’événement.

Selon les rapports, c’était la 10e fois que Vinicius Jr était victime d’abus raciaux cette saison. La star brésilienne a exprimé son opinion sur le match de Valence dans un post Instagram, dans lequel il visait les officiels de la ligue et les supporters.

« Mon carton rouge était le prix pour les racistes et ça ne peut pas être le football. C’est la Liga », a écrit Vinicius dans une histoire Instagram désormais indisponible. Il a en outre laissé tomber un message fort sur Twitter, disant: « Le championnat qui appartenait autrefois à des légendes comme Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient désormais à des racistes. »

Après que le Real Madrid ait perdu 1-0 contre Valence dans le match, le patron de Los Blancos, Carlo Ancelotti, a brutalement critiqué la Liga en raison des allégations d’abus raciaux subis par Vinicius. Il a déclaré lors d’une interaction d’après-match : « Je n’ai rien dit, mais ce qui s’est passé aujourd’hui ne devrait pas se produire. Pour qu’une foule crie « singe » à un joueur et pour qu’un entraîneur envisage de le retirer du jeu à cause de cela. Cette ligue est imparfaite d’une certaine manière et elle doit être arrêtée.