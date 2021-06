Six nouvelles fonctionnalités Apple Watch dans WatchOS 8

La WWDC 2021 est arrivée, tout comme la prochaine version de watchOS. Désormais dans sa huitième génération, le logiciel fonctionnera sur toutes les versions récentes de l’Apple Watch.

watchOS 8 est peu susceptible de changer la façon dont vous utilisez votre Apple Watch, mais il existe une poignée de nouvelles fonctionnalités qui pourraient s’avérer utiles. Sans plus tarder, voici les six plus intéressantes.

Expérience photo repensée

Apple a mis à jour l’application Photos dans watchOS 8. Les images sont désormais organisées dans une disposition en mosaïque de style iPhone, vous permettant d’en sélectionner facilement une et de la partager via Messages ou Mail. Un coup de nostalgie quotidien peut être livré via « On This Day », tandis que les photos en mode portrait de l’iPhone ont désormais une sélection dédiée de cadrans de montre.







Nouveaux entraînements

L’Apple Watch dispose déjà d’une vaste bibliothèque d’entraînements pris en charge, mais watchOS 8 s’ajoutera à cette gamme. Le Pilates et l’art martial Tai Chi seront désormais disponibles directement depuis votre poignet.

Nouvelle métrique de fréquence respiratoire

La vaste gamme d’outils de suivi de la santé est également étendue dans watchOS 8. Une nouvelle mesure de la fréquence respiratoire peut mesurer le nombre de respirations que vous prenez chaque minute pendant votre sommeil, avec des données ensuite enregistrées dans l’application Santé. La fréquence respiratoire reste généralement relativement constante, de sorte que toute variation ici pourrait être un indicateur d’un problème.







Intégration maison intelligente

La gamme d’appareils domestiques intelligents pris en charge par Apple a également désormais une intégration plus poussée avec l’Apple Watch. Cela vous permet de visualiser le flux d’une sonnette vidéo directement sur la montre, ainsi que la possibilité de localiser les AirTags et la prise en charge de la clé de voiture.

Nouvelle application de pleine conscience

L’application Mindfulness est techniquement une extension de l’application Breathe précédente, mais ajoute de nouvelles fonctionnalités à l’Apple Watch. Il propose de nouvelles animations et un mode « Réfléchir », qui vous invite à revenir sur quelque chose que vous aimez. Apple a utilisé l’exemple « Pensez à quelque chose que vous aimez faire et pourquoi cela vous apporte de la joie », mais il y en a probablement beaucoup plus.







Nouvelles options de saisie de texte

La composition de messages n’a jamais été transparente sur l’Apple Watch, mais la société tente de résoudre ce problème dans watchOS 8. La dictée, le gribouillage et les emojis seront désormais tous disponibles à partir du même écran, avec la couronne numérique utilisée pour déplacer rapidement le curseur. Le support GIF arrive également pour la première fois sur l’Apple Watch.

watchOS 8 devrait être compatible sur toutes les montres Apple récentes, jusqu’à et y compris la série 3. Une version bêta publique sera disponible en juillet, avant le déploiement officiel à l’automne.

Il a été rejoint à la WWDC 2021 par une foule d’autres annonces de logiciels, notamment iOS 15, macOS Monterey et les nouvelles fonctionnalités AirPods.