Six nouveaux visages à surveiller en Serie A

Milan (AFP) – Une autre intrigante course au titre de Serie A se profile cette saison alors que les grands joueurs italiens ont fait venir des noms bien connus dans le but de détrôner les champions de l’AC Milan.

AFP Sport se penche sur quelques-uns des nouveaux visages les plus importants prêts à avoir un impact avant le coup d’envoi du week-end :

Romelu Lukaku (Inter Milan)

Le retour de Lukaku à l’Inter était censé faire partie d’une campagne de transfert estivale qui en ferait clairement les favoris pour le Scudetto de cette année.

Cependant, leurs deux autres cibles principales, Paulo Dybala et Gleison Bremer, ont été attrapées respectivement par la Roma et la Juventus, laissant un gros poids d’attente sur l’attaquant belge Lukaku, qui revient au club milanais avec une réputation à reconstruire après une saison lamentable à Chelsea. .

Il a marqué 64 fois en 95 matchs au cours de ses deux saisons précédentes à l’Inter et les a conduits à leur premier titre de Serie A en plus d’une décennie, la couronne de 2021 mettant fin à la fois à une sécheresse de 11 ans et à l’emprise de la Juve sur le football italien.

Paul Pogba (Juventus)

Le retour du milieu de terrain français à Turin en provenance de Manchester United a été l’un des deux grands mouvements d’agent libre effectués par la Juventus cet été et un coup de pouce à Massimiliano Allegri malgré une blessure au genou qui a ruiné sa pré-saison.

Une blessure au ménisque au genou droit a repoussé les deuxièmes débuts de Pogba à la Juve de quelques semaines, mais avec une Coupe du monde imminente en novembre et décembre, Pogba aurait décidé de ne pas être opéré avant le début de 2023, laissant des inquiétudes quant au type de joueur Allegri. aura à sa disposition.

Un Pogba en pleine forme comblerait un vide au milieu de terrain qui est le point faible de la Juve depuis un certain temps.

Georginio Wijnaldum (Rome)

La Roma surfe sur la crête d’une vague depuis qu’elle a remporté la première Ligue de conférence Europa la saison dernière, et l’ajout de Wijnaldum prêté par le Paris Saint-Germain a incité les observateurs à prendre très au sérieux l’équipe de Jose Mourinho.

Certains en ont même fait un cheval noir pour le titre de champion maintenant que l’international néerlandais, vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool et âgé de seulement 31 ans, ajoutera sa propre marque de style et de substance au milieu de terrain de la Roma.

Angel Di Maria (Juventus)

La deuxième grande signature d’agent libre de la Juve cet été est un autre nom certifié qui apporte un pedigree de classe mondiale à leur attaque, qui a perdu son coéquipier argentin Dybala.

Le vainqueur de la Copa America Di Maria déménage à Turin après avoir été libéré par le PSG, où il a remporté cinq titres de champion et cinq Coupes de France, mais a raté la Ligue des champions en 2020 lorsqu’ils ont été battus en finale par le Bayern Munich.

Charles De Ketelaere (AC Milan)

L’attaquant belge De Ketelaere est à ce jour la seule grande signature de Milan à 35 millions d’euros (36,2 millions de dollars) du Club de Bruges, le deuxième Belge amené par les champions après l’arrivée de Divock Origi en tant qu’agent libre.

Le joueur de 21 ans, qui a signé un contrat de cinq ans avec l’équipe de Stefano Pioli, a représenté son pays huit fois et a remporté le titre belge avec son club natal au cours des trois dernières saisons.

Milan espère que De Ketelaere ajoutera du punch à une attaque qui a parfois connu des difficultés la saison dernière, en particulier contre les petites lumières de la ligue.

Paulo Dybala (Rom)

Le statut de Roma en tant que chevaux noirs pour le titre est en grande partie dû à l’arrivée de Dybala en tant qu’agent libre, un accord qui pourrait avoir un impact énorme sur la campagne à venir.

L’attaquant argentin devait signer pour l’Inter après avoir été libéré par la Juve, mais le retour de Lukaku et son incapacité à déplacer du bois mort en attaque signifiaient qu’ils ne pouvaient pas se le permettre.

Dans Roma, une conversation téléphonique avec Mourinho a convaincu Dybala de tenter sa chance – et une réduction de salaire massive – avec une équipe qui n’a pas de football en Ligue des champions mais qui a fait preuve d’une ambition sérieuse après avoir remporté la Ligue de conférence en mai.