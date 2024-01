Six noms à surveiller pour les Wildcats

Jeramiah Dickey de l’État de Boise : La liste de souhaits de l’Arizona comprend sans aucun doute le directeur sportif de Baylor, Mack Rhoades, originaire de Tucson et diplômé de l’Arizona qui, à notre avis, est bien au-delà de la fourchette de prix des Wildcats. Si ce n’est pas Rhoades, qu’en est-il d’un disciple de Rhoades ? Dickey a travaillé sous Rhoades à plusieurs arrêts, dont Baylor, avant de prendre la première place à Boise. Il est connu pour son expertise dans le domaine externe de l’entreprise (c’est-à-dire la génération de revenus et les relations avec les donateurs), dont l’Arizona a désespérément besoin.

Mark Harlan de l’Utah: Le choix évident pour Arizona… s’il est intéressé. Harlan est très apprécié dans les sports universitaires et siège actuellement au comité de sélection des éliminatoires de football universitaire. Il est diplômé de l’Arizona et a travaillé à la fois dans le département des sports et pour le campus central (en collecte de fonds). Et il entretient une relation solide avec le nouvel entraîneur de football Brent Brennan depuis leur séjour ensemble à San Jose State il y a deux décennies. La Hotline est sceptique quant à la volonté d’Harlan de faire le saut, mais il devrait être le premier appel de l’Arizona.