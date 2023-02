Six Nations: Steve Borthwick dit que l’Angleterre “n’était bonne à rien” lorsqu’il a pris ses fonctions d’entraîneur-chef | Actualités du rugby à XV

Steve Borthwick dit que l’Angleterre “n’était bonne à rien” lorsqu’il est devenu entraîneur-chef

Steve Borthwick a déclaré que l’Angleterre “n’était bonne à rien” lorsqu’il a pris les commandes et pense qu’il n’y aura pas de solution miracle après la défaite contre l’Écosse lors de leur match d’ouverture des Six Nations.

Borthwick est devenu l’entraîneur-chef de l’Angleterre en décembre, remplaçant Eddie Jones après le limogeage de l’Australien après avoir présidé la pire année de résultats de l’équipe depuis 2008.

L’ère de Borthwick a commencé par une défaite 29-23 à Twickenham samedi alors que l’Écosse remportait la Calcutta Cup pour la troisième fois consécutive, l’Angleterre cherchant à rebondir à domicile contre l’Italie dimanche.

L’ancien entraîneur-chef de Leicester a déclaré: “Nous savons que nous avons beaucoup de travail à faire. J’ai été franc dès le premier jour en disant cela.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Steve Borthwick dit que la douleur de perdre contre l’Ecosse à Twickenham aidera à la croissance de l’équipe. Steve Borthwick dit que la douleur de perdre contre l’Ecosse à Twickenham aidera à la croissance de l’équipe.

“Quand j’ai regardé l’équipe à l’automne, quand j’ai mesuré l’équipe et obtenu toutes les données, nous n’étions bons à rien. C’était aussi franc que ça.

“Nous essayons de construire des forces dans cette équipe et certains éléments dont nous sommes satisfaits et d’autres dont nous sommes déçus. Mon travail consiste à m’assurer que nous obtenons des améliorations pour l’Italie.

“Notre mêlée a été la pire du rugby de première division”

“Il y a plusieurs domaines que nous avons essayé de changer. Vous avez vu une certaine amélioration dans la mêlée contre l’Écosse, ce dont j’étais ravi car elle a été classée comme la pire mêlée du rugby de premier plan.

“Nous avons vu quelques améliorations dans l’attaque et la vitesse de balle et nous avons essayé d’améliorer la répartition où l’Angleterre était classée neuvième plus rapide, donc l’une des plus lentes du premier rang.

“J’avais vu une habitude au sein de l’équipe de concéder des points tôt et de ne pas pouvoir y répondre. Nous avons concédé des points contre l’Écosse et la chose la plus importante que je regardais était la réponse.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’entraîneur-chef de l’Écosse, Gregor Townsend, a déclaré qu’il s’était senti ému au coup de sifflet final alors que son équipe scellait une autre victoire en Calcutta Cup L’entraîneur-chef de l’Écosse, Gregor Townsend, a déclaré qu’il s’était senti ému au coup de sifflet final alors que son équipe scellait une autre victoire en Calcutta Cup

“J’ai pensé que la réponse était magnifique. Nous avons vu des améliorations contre l’Écosse dans de nombreux domaines. Certains domaines ne se sont pas si bien déroulés et nous devons nous assurer de les résoudre. Certains prennent plus de temps que d’autres.

“Nous essayons de reconstruire le coup franc ici. Cela prend du temps. Vous avez vu une certaine amélioration dans notre attaque.

“En ce qui concerne la façon dont nous avons frappé en défense, il y a eu des améliorations là-bas, mais il y a eu quelques essais que l’Écosse a brillamment pris, ce qui leur fait un immense honneur.

“Je suis déçu du résultat. J’ai demandé aux joueurs de faire certaines choses différemment. J’ai demandé aux joueurs de jouer d’une nouvelle façon. Je dois amener les joueurs à croire en eux-mêmes et amener les joueurs à apporter leurs forces au terrain.

“Je veux qu’ils jouent au mieux d’eux-mêmes, ce que nous ne les avons pas vus faire depuis un moment. Je pense que vous avez vu une amélioration à cet égard contre l’Ecosse.”

Le talonneur anglais Jamie George dit que les joueurs doivent assumer la responsabilité de la baisse de forme de l’équipe

George : Nous voulons ramener l’Angleterre au sommet

Le talonneur Jamie George a le sentiment que “quelque chose n’a pas fonctionné” l’automne dernier lorsque l’Angleterre a perdu contre l’Argentine et l’Afrique du Sud et a fait match nul avec la Nouvelle-Zélande et a déclaré que les joueurs étaient déterminés à ramener l’équipe “au sommet”.

Il a déclaré: “Nous sommes tous des gens très, très ambitieux. Nous voulons ramener le rugby anglais au sommet et nous sommes conscients que cela n’a pas été assez bon, surtout à l’automne.

“Eddie [Jones] en a fait les frais en termes de perte d’emploi, mais en même temps, nous étions les gens sur le terrain. Nous devons donc également en assumer la responsabilité. »