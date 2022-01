Six Nations: l’Angleterre soutient Joe Marchant dans l’espoir de faire une percée après un début de carrière internationale en «montagnes russes» | Actualités du rugby à XV

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Joe Marchant décrit comment l’équipe d’Angleterre de rugby s’est retrouvée sur la route après un incendie, puis a fini par se réfugier dans un pub voisin.

Après un début de carrière international « en montagnes russes », le défenseur des Harlequins Joe Marchant se dit prêt à saisir l’opportunité de s’imposer dans la formation anglaise d’Eddie Jones.

Avec le capitaine Owen Farrell absent pour l’ensemble des Six Nations après une opération à la cheville, et une date de retour pour Manu Tuilagi incertaine alors qu’il revient d’une tension aux ischio-jambiers, la porte pourrait être ouverte à Marchant pour organiser une série de matchs dans son habituel position centrale.

En marge de l’équipe d’Angleterre depuis 2019, le joueur de 25 ans a excellé dans le maillot 13 alors que les Harlequins ont remporté le titre de Premiership l’année dernière, mais a d’abord été exclu de l’équipe de Jones pour les Internationaux d’automne qui ont suivi.

Des blessures ont vu Marchant être convoqué tardivement, mais ce n’est que lors du troisième et dernier match de novembre de l’Angleterre qu’il a eu sa chance – contre les champions du monde d’Afrique du Sud.

Marchant impressionné contre l’Afrique du Sud en novembre

Après avoir commencé hors de position sur l’aile, une blessure précoce à Tuilagi a vu Marchant passer au centre, d’où il a mis en place l’essai gagnant alors qu’une équipe anglaise inexpérimentée a remporté une victoire mémorable 27-26.

Le premier match de l’Angleterre depuis ce jour aura lieu le week-end prochain, alors qu’ils se rendront à Murrayfield pour affronter l’Écosse lors de leur match d’ouverture des Six Nations, laissant Marchant optimiste que cela pourrait être son opportunité.

« J’aimerais le penser », a déclaré Marchant Sky Sports Nouvelles. « Évidemment, vous ne voulez jamais voir des joueurs se blesser ou quoi que ce soit, mais en même temps, il y a une opportunité de jouer.

« Il s’agit juste maintenant de s’entraîner, de faire de notre mieux et d’avoir notre nom sur cette feuille d’équipe. »

Marchant a fait ses premières apparitions en Angleterre dans des circonstances inhabituelles lors de la préparation de la Coupe du monde 2019, alors qu’il a participé à trois matchs de préparation bien qu’il n’ait pas été nommé dans l’équipe de 31 joueurs de Jones pour le tournoi, marquant même un essai contre Italie.

Marchant pourrait commencer au centre pour l’Angleterre en l’absence d’Owen Farrell et de Manu Tuilagi

Bien qu’il soit apparu sur le point de faire irruption dans l’équipe, seulement trois autres apparitions internationales – toutes depuis le banc – ont suivi au cours des deux années suivantes, Marchant étant utilisé comme arrière utilitaire, loin du centre à chaque occasion.

« Oui, il y a eu beaucoup de hauts et de bas, un peu comme des montagnes russes », a-t-il déclaré.

« Je suis là-bas depuis un certain temps et j’ai plongé dedans et dehors, donc être ici, être en forme, je veux vraiment faire de mon mieux et essayer d’entrer dans le mélange. »

Bien qu’il accepte que 13 soit sa « position la plus dominante », Marchant dit qu’il est prêt à jouer n’importe où dans la ligne de fond de l’Angleterre.

Marchant a aidé les Harlequins à remporter le titre de Premiership la saison dernière

« J’ai joué la majeure partie de mon rugby à 13 ans, ce serait donc ma position dominante », a déclaré Marchant. « Mais je suis content de jouer sur l’aile et tant que je suis sur le terrain, je saisirais n’importe quelle opportunité.

« Le fait que je puisse être au centre et sur l’aile, je pourrais apporter un peu de vitesse à l’extérieur et essayer de percer dans ces larges canaux et de stresser les équipes.

« A Quins, ça a été bien, on a eu beaucoup de ballon et marqué beaucoup d’essais en faisant ça, en tirant de chaque côté du terrain.

« J’espère que si j’en ai l’occasion, je pourrai le faire un peu ici. »

« Nous avons été envoyés au pub pour une réunion tactique »

Marchant a également révélé que l’Angleterre avait commencé le processus de reconstruction de son milieu de terrain à partir du pub après que ses préparatifs des Six Nations aient été touchés par un incendie électrique.

L’équipe de Jones s’est empressée de trouver un nouveau lieu pour une réunion clé après qu’un trou d’homme à l’extérieur de leur hôtel sur le front de mer de Brighton a pris feu mardi soir, forçant un changement d’hébergement.

Après avoir déménagé dans un nouvel hôtel, ils ont été envoyés pour trouver un pub et à partir de là, Marchant et ses collègues du centre ont commencé à envisager leur prochaine campagne.

« Lorsque nous avons eu l’évacuation, nous avons été envoyés au pub du coin », a déclaré Marchant.

« Nous nous sommes en quelque sorte séparés là-bas … tous les arrières extérieurs étaient ensemble, tous les arrières intérieurs et tous les attaquants.

« En gros, nous avons tous parlé de ce que nous cherchons à faire dans cette campagne et de la manière dont nous pouvons l’intégrer à la première session d’aujourd’hui (jeudi).

« C’était des burgers partout. Du fish and chips aussi. Nous avions couru dans les rues de Brighton et quand nous sommes arrivés au pub, il y a eu une coupure de courant aussi !

« Nous étions juste assis dans le noir pendant un moment. C’est la construction du caractère, la constitution de l’équipe. Pas d’histoires de fantômes, mais c’est bien d’être ensemble en équipe. »

« Le rituel japonais nous rassemble »

En plus des discussions tactiques dans le pub, il y a eu encore plus de manque d’orthodoxie dans la semaine de l’Angleterre alors que l’équipe participait à un rituel de nettoyage japonais sur la côte sud.

Tout au long de son mandat, Jones a toujours tenté de fournir à son équipe différentes voix et activités pour maintenir une atmosphère de fraîcheur.

L’Angleterre a essayé pour la première fois le rituel « misogi » lors du camp de l’année dernière à Jersey avant les Internationaux d’automne, et Jones a choisi de persister.

« Je ne connais pas la description complète », a déclaré Marchant. « Mais c’est une sorte de rituel japonais de nettoyage impliquant de l’eau.

« Nous l’avons fait le matin. Ils ont fait un petit tour et nous ont mis à la mer, avec beaucoup de sacs de sable, transportant beaucoup de choses et courant sur la plage.

« En gros, ça nous fatigue mais ça nous rassemble en même temps. »