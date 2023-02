Six Nations: Henry Slade prévient que l’équipe de Steve Borthwick, son rival anglais, ne fera que s’améliorer | Actualités du rugby à XV

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le centre extérieur anglais Henry Slade pense que l’équipe de Steve Borthwick ne fera que s’améliorer

Henry Slade a averti les rivaux anglais des Six Nations que l’équipe de Steve Borthwick “ne fera que s’améliorer” après sa défaite à Twickenham face à l’Écosse le week-end dernier.

L’Angleterre cherche à rebondir après sa défaite en Calcutta Cup au premier tour lorsque sa campagne des Six Nations se poursuivra contre l’Italie dimanche.

L’entraîneur-chef Borthwick a souligné le rôle joué par le retour de Slade dans l’alignement pour débloquer sa sélection de milieu de terrain avec Marcus Smith abandonné pour s’adapter au passage d’Owen Farrell du centre intérieur au maillot numéro 10.

Les compétences de course fournies par Slade à 13 ans indiquent clairement que l’homme chic d’Exeter sera un rouage clé dans l’Angleterre de Borthwick.

“Je me sens vraiment excité par le match contre l’Italie”, a déclaré Slade Sports du ciel. “Quelques semaines d’absence blessées, c’est tellement agréable de revenir avec les garçons.

“Nous étions frustrés par le résultat de l’Ecosse. Ils ont bien joué mais il y avait certainement des choses que nous pouvons améliorer.

“Nous commençons tout juste en tant qu’équipe avec de nouveaux entraîneurs qui arrivent et nous avons eu beaucoup de nouvelles choses, mais nous ne ferons que nous améliorer à partir d’ici, donc même si nous sommes frustrés par la défaite, nous sommes enthousiasmés par tout ce qu’il y a à travailler et tout ce qu’il y a à améliorer.”

Avec Ollie Lawrence offrant l’option de transport de balle préférée de Borthwick à l’intérieur du centre, Slade est enthousiasmé par le nouveau milieu de terrain.

Il a déclaré: “Je pense que nous apportons beaucoup de forces différentes et que nous nous complétons. C’est un gars grand et puissant et un distributeur, donc la façon dont nous utilisons nos deux forces sera, espérons-le, bonne.

“C’est le gars qui va nous faire franchir la ligne de gain, alors que je suis probablement plus du genre à faire entrer d’autres personnes dans le jeu sur les canaux intérieurs ou où que ce soit, alors j’espère que nous pourrons utiliser ces options.”

Owen Farrell titulaire au poste d’ouvreur à la place de Marcus Smith

Et avec Farrell commençant au poste d’ouvreur au lieu de Smith, Slade a déclaré: “Eh bien, il n’a pas le saut et le saut que Marcus Smith a, mais en termes de qualité de leur conversation et de clarté avec laquelle ils peuvent donner des instructions dans quoi ils veulent faire en attaque et en défense, pas trop de différence à cet égard.

“Farrell est un grand joueur tellement excité de sortir et j’espère que nous pourrons faire un travail.

“Personne ne veut être abandonné mais Marcus est un bon garçon, il a une bonne tête sur les épaules et évidemment un talent fantastique, mais l’une des choses les plus impressionnantes à son sujet est son attitude envers les choses et juste envers la vie en général, donc je suis sûr qu’il le prendra de la meilleure façon.”

Slade espère un “nouveau départ” avec l’Angleterre après 12 mois frustrants

Discutant de ses propres 12 mois, Slade a ajouté: “Cela a évidemment été une période frustrante de manquer la tournée en raison d’une blessure, puis sur le banc à l’automne, alors j’espère que ce sera un nouveau départ.

“De nouveaux entraîneurs sont arrivés, un nouveau départ et une nouvelle compétition. C’est mon premier match, donc je suis ravi de commencer et il y a beaucoup d’opportunités de croissance. Nous ne faisons que commencer et c’est une période excitante.”

Angleterre: 15 Freddie Steward, 14 Max Malins, 13 Henry Slade, 12 Ollie Lawrence, 11 Ollie Hassell-Collins, 10 Owen Farrell, 9 Jack van Poortvliet ; 1 Ellis Genge, 2 Jamie George, 3 Kyle Sinckler, 4 Ollie Chessum, 5 Maro Itoje, 6 Lewis Ludlam, 7 Jack Willis, 8 Alex Dombrandt

Remplaçants: 16 Jack Walker, 17 Mako Vunipola, 18 Dan Cole, 19 Nick Isiekwe, 20 Ben Earl, 21 Alex Mitchell, 22 Marcus Smith, 23 Henry Arundell.