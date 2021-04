Emily Scarratt et Jess Breach célèbrent avec le trophée après la victoire de l’Angleterre en finale des Six Nations

Simon Middleton était ravi du personnage des Roses rouges après avoir remporté leur troisième titre consécutif des Six Nations féminines en battant France Women 10-6.

Les visiteurs avaient raison lors de la rencontre au Stoop, tirant à un point à sept minutes de la fin, mais comme ils l’ont fait si souvent lors des récentes rencontres entre les deux, l’Angleterre a pu mieux gérer les dernières minutes, avec Emily Scarratt. victoire de scellement de pénalité tardive.

Et pour l’entraîneur Simon Middleton, alors que l’Angleterre n’était pas à son meilleur, cette rencontre a montré le caractère requis contre la deuxième meilleure équipe d’Europe et une équipe que l’Angleterre affrontera dans sa poule à la Coupe du monde de l’année prochaine.

Il a dit: « Vous regardez. Vous parlez d’équipes qui ont le hoodoo sur les autres. Nous avons un excellent bilan récemment contre la France. Cela doit être la quatrième ou la cinquième fois en deux ans que c’est tombé à un. But.

« Il n’y a pas grand-chose entre les équipes, nous examinons les domaines de notre jeu dans lesquels nous devons être bien, bien meilleurs. Si nous avions été en défense aujourd’hui, une autre facette, nous aurions probablement été battus.

L’Angleterre célèbre après avoir remporté les Six Nations féminines

« Génial que nous ayons obtenu une autre victoire, si nous avions été encore deux ou trois pour cent de réduction, nous aurions été battus. C’est ce sur quoi vous travaillez. »

Middleton avait pris des décisions de sélection audacieuses, notamment en commençant Poppy Cleall sur la capitaine habituelle Sarah Hunter, qui est toujours à son retour de blessure.

Hunter est entré en jeu en seconde période et a fait la différence alors que l’Angleterre tentait de retarder un retour français, et Middleton était ravi de l’impact de son banc.

Il a dit: « Je pensais que cela se résumait au fil. Je pensais que faire venir nos finisseurs serait nécessaire pour le ramener à la maison et c’est ce qui s’est passé. Nous avons eu un peu plus d’énergie sur le terrain à la fin qu’eux, ce qui était super.

« Je sais que l’équipe a du caractère, mais il y a différentes facettes du personnage. Mais ce que nous en retiendrons, c’est que nous sommes une équipe difficile. Nous sommes une équipe vraiment difficile à battre. jouer beaucoup de rugby en cours d’exécution et vous n’êtes pas sous pression.

« Mais nous avons été sous pression pendant de longues, très longues périodes dans ce match. C’était angoissant pour les joueurs et le staff. Nous sommes restés dans le combat, nous avons très bien défendu, nous avons attaqué la panne et nous sommes allés au bout. to-toe avec un côté français très physique. Du point de vue du personnage, c’est super à voir. Il faut avoir ça. «

Étant donné que les équipes avaient réussi 33 essais entre elles en deux matchs de poule chacune, il s’agissait plus d’une bataille défensive qu’on aurait pu s’y attendre.

Mais pour Middleton, ce n’était pas moins captivant en conséquence, puisque l’Angleterre a remporté trois titres successifs des Six Nations féminines.

Il a ajouté: « Ce n’était pas la fête de la course au rugby et des points que tout le monde attendait probablement. Le rugby est un match difficile et brutal. Quand vous avez deux équipes très physiques et très bonnes, vous obtenez quelque chose. comme vous l’avez vu là-bas.

«C’était un beau match à bien des égards parce que c’était si difficile. Cela montrait parfois ce qu’est le rugby. Je pense que les deux équipes auraient aimé jouer avec plus de ballon en main, mais il y a deux côtés à un match, l’attaque et la défense. Lorsque vous jouez avec des équipes qui peuvent toutes les deux bien défendre, vous pouvez très bien avoir le type de jeu que vous avez ici. «