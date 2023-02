Six Nations 2023: le capitaine irlandais Johnny Sexton se déclare apte à un “énorme” affrontement avec la France à Dublin | Actualités du rugby à XV

Johnny Sexton est apte à jouer pour l’Irlande lors du choc des Six Nations de samedi avec la France

Le capitaine irlandais Johnny Sexton attend avec impatience d’affronter la France pour la première fois en trois ans après s’être déclaré apte pour la “énorme” confrontation Guinness Six Nations de samedi.

Le demi-papillon a subi une évaluation des blessures à la tête (HIA) et a surmonté une jambe morte subie lors de la victoire du premier tour contre le Pays de Galles et espère éviter d’autres “hoquets” de remise en forme tardifs avant un éventuel décideur du titre de championnat à Dublin.

La France, championne en titre du Grand Chelem, est la seule grande nation à n’avoir pas encore subi de défaite contre l’Irlande d’Andy Farrell, Sexton s’étant retiré tardivement avant les deux rencontres précédentes en raison de problèmes de blessure.

Sexton a été remplacé dans la seconde moitié de la victoire 34-10 de l’Irlande sur le Pays de Galles lors de leur match d’ouverture des Six Nations

La dernière sortie du joueur de 37 ans contre les Bleus a été une défaite frustrante 35-27 à Paris à la fin du tournoi prolongé de 2020 lorsqu’il a fait la une des journaux pour sa réaction de colère après avoir été remplacé.

“Je disais ce matin, les deux derniers mercredis avant la France au cours des deux derniers matches que j’ai fini par retirer, donc passer aujourd’hui est super”, a déclaré Sexton. “Je peux attendre le match avec impatience, j’espère qu’il n’y aura plus de hoquet.

“Évidemment, la confusion autour de l’HIA et des trucs comme ça, il n’y a rien que je puisse contrôler à ce sujet, mais je serai prêt à partir pour 80 [minutes] cette semaine si besoin. Cela ressemble à un jeu énorme. Il ne sert à rien de dire quoi que ce soit d’autre.

“Vous ne pouvez pas simplement venir ici et dire” c’est juste un autre jeu “parce que ce n’est pas le cas, c’est celui que nous attendons depuis longtemps et j’ai lu qu’ils veulent ce test – venir à l’Aviva et essayer nous renverser. C’est un match énorme.

L’Irlande a dû se contenter de la consolation d’une triple couronne l’année dernière après une défaite 30-24 au Stade de France, que Sexton a regardé depuis les tribunes en raison d’un problème aux ischio-jambiers.

En 2021, le vétéran n’a pas satisfait aux protocoles de retour au jeu avant une courte défaite 15-13 à Dublin contre les Bleus, après avoir été irrité par les commentaires “très inappropriés” d’un médecin français à propos de son dossier de commotion cérébrale.

Sexton a raté les deux dernières rencontres des Six Nations entre l’Irlande et la France

“Ce sont toujours de grosses semaines, souvent pour moi quelque chose sort de l’ordinaire dans la semaine française et j’attends quelque chose plus tard dans la semaine”, a-t-il déclaré. “C’est toujours un grand match; j’ai grandi à une époque où l’Irlande perdait lourdement contre la France, puis en quelque sorte voir les premières équipes les battre, puis faire partie d’équipes les battre a été incroyable.

“Mais vous avez toujours ces souvenirs d’un jeune français venu démolir l’Irlande. Vous vous sentez probablement naturellement l’opprimé à mon âge, contrairement aux jeunes garçons. C’est un mélange étrange dans l’équipe.”

Le demi de mêlée Jamison Gibson-Park et le pilier Tadhg Furlong ont été exclus pour l’Irlande, les deux étant également absents de la victoire 34-10 de l’Irlande contre le Pays de Galles samedi. Le pilier Cian Healy, qui s’est retiré tardivement du banc irlandais contre le Pays de Galles en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, reste également absent.