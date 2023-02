Six Nations 2023: Courtney Lawes d’Angleterre en lice pour affronter le Pays de Galles avec Kyle Sinckler qui devrait jouer | Actualités du rugby à XV

Courtney Lawes pourrait entrer directement dans le choc des Six Nations entre l’Angleterre et le Pays de Galles s’il impressionne pendant l’entraînement

L’entraîneur anglais Richard Cockerill s’attend à ce que Courtney Lawes joue un rôle dans la rencontre des Six Nations contre le Pays de Galles samedi, à condition que le vice-capitaine de l’équipe impressionne pendant l’entraînement.

Lawes a été soigné au camp dans l’espoir d’affronter le Pays de Galles, après avoir lutté contre une blessure au mollet qui l’a empêché de participer jusqu’à présent au tournoi de cette année.

La dernière apparition internationale de Lawes était en tant que capitaine lors de la tournée de juillet en Australie, mais une commotion cérébrale suivie de problèmes de fessiers et de mollets l’ont limité à seulement 170 minutes de rugby pour son club de Northampton cette saison.

Le joueur de 33 ans, qui peut jouer en lock ou en flanker, participera à sa première séance d’entraînement à fond jeudi alors qu’il se rapproche de son retour.

Après avoir amassé 96 sélections pour l’Angleterre et cinq pour les Lions, l’entraîneur de mêlée Cockerill insiste sur le fait qu’il n’y aurait aucun scrupule à nommer Lawes dans le XV de départ ou sur le banc malgré son manque de temps de jeu.

“Courtney a fait une partie de l’entraînement cette semaine. Il participera pleinement demain (jeudi) et la semaine prochaine, il devrait participer pleinement à l’entraînement. J’espère qu’il sera disponible pour la sélection”, a déclaré Cockerill.

“Selon la façon dont il s’entraîne, il n’y a probablement aucune inquiétude à le choisir. C’est un joueur expérimenté et il a eu de longues blessures auparavant et il est revenu et a bien joué, à la fois pour le club et le pays. Donc cela ne nous concerne pas vraiment quand il s’agit à un gars de sa stature.”

Kyle Sinckler devrait être prêt pour le voyage à Cardiff

Pendant ce temps, la disponibilité de Kyle Sinckler avait été mise en doute par une blessure au visage, mais Cockerill s’attend également à ce que l’accessoire à tête serrée soit apte à affronter le Pays de Galles.

Si la blessure de Sinckler ne guérit pas suffisamment, Dan Cole et Will Stuart s’affronteront pour le maillot numéro trois contre les hommes de Warren Gatland.

“Kyle s’est fait une petite coupure au bout du nez. C’est un gros crétin de 29 ans et ce sont les premiers points de suture qu’il a eu sur le visage, donc il devait probablement en avoir !” dit Cockeril.

“Et ça venait de la botte d’Ellis Genge, donc c’était aussi un tir ami! Kyle va bien, il évite juste de les rouvrir à l’entraînement, mais il fait tout le reste.”

Le flanker de Sale Ben Curry fait partie d’une équipe de 26 hommes qui participe à un camp d’entraînement de trois jours à Londres cette semaine malgré son abandon contre l’Italie, mais il n’y a pas de place pour son frère jumeau Tom qui est sur le point de se remettre d’un ischio-jambier. problème.

Signe de la chute de Manu Tuilagi dans l’ordre hiérarchique, il a été exclu des 26 avec Henry Slade, Ollie Lawrence et Joe Marchant, les centres spécialisés nommés par l’entraîneur-chef Steve Borthwick.

L’entraîneur des attaquants anglais Richard Cockerill et l’entraîneur-chef Steve Borthwick (à droite) se préparent à affronter le Pays de Galles une semaine samedi

L’Angleterre a avancé son objectif d’améliorer la mêlée de niveau 1 la moins performante de 2022 lors de la victoire de dimanche contre l’Italie et Cockerill est déterminé à laisser le coup de pied arrêté en bonne santé lorsqu’il se retirera à la fin des Guinness Six Nations.

Cockerill assumera le rôle d’entraîneur des attaquants de Montpellier pour les trois prochaines années.

“Nous avons fait de bons progrès dans la mêlée et cela tient en grande partie à l’attitude des joueurs vis-à-vis de ce que nous devons améliorer et de l’endroit où nous nous sommes assis après l’automne au premier rang, qui était le dernier”, a-t-il déclaré.

“Une fois que j’ai expliqué où nous en sommes, ce que nous devions faire et comment nous pouvons y remédier, les joueurs doivent travailler pour cela. Ça va mieux, ce n’est pas là où nous voulons que ce soit, mais ça s’améliore certainement.

“Nous passons beaucoup de temps sur notre coup franc et vous obtenez des résultats à partir de ce sur quoi vous passez du temps.

“Steve Borthwick est évidemment un entraîneur d’attaquants exceptionnel et le mélange de nos compétences fonctionne bien ensemble.

“Partir a été une décision très difficile mais que je pensais être la bonne pour moi.

“J’aime le rugby français, j’y ai joué et j’y ai entraîné et c’est l’occasion d’y retourner et de faire un relais plus long.

“C’est plus une affaire personnelle qu’autre chose – il n’y avait pas d’arrière-pensée. Il n’y a aucune raison sous-jacente. C’était juste une grande opportunité dans une grande partie du monde.

“Montpellier est actuellement champion de France et c’est quelque chose que je veux vraiment faire.”

Équipe d’entraînement d’Angleterre

Attaquants : O Chessum (Tigres de Leicester), D Cole (Tigres de Leicester), B Curry (Sale Sharks), A Dombrandt (Harlequins), B Earl (Saracens), E Genge (Bristol Bears), J George (Saracens), N Isiekwe (Saracens), M Itoje (Saracens), L Ludlam (Northampton Saints), W Stuart (Bath Rugby), M Vunipola (Saracens), J Walker (Harlequins), J Willis (Toulouse).

Arrières : H Arundell (London Irish), O Farrell (Saracens), O Hassell-Collins (London Irish), O Lawrence (Bath Rugby), M Malins (Saracens), J Marchant (Harlequins), A Mitchell (Northampton Saints), H Slade (chefs d’Exeter), M Smith

(Harlequins), F Steward (Tigres de Leicester), J van Poortvliet (Tigres de Leicester), A Watson (Tigres de Leicester).

Et après?

Angleterre rendez-vous à Cardiff le 25 février pour affronter un Pays de Galles en difficulté qui n’a pas encore remporté de victoire au championnat de cette année (16h45). Pour Italie, un affrontement à domicile vous attend contre les espoirs du Grand Chelem, l’Irlande (14h15).