Six Nations 2023 : Calendrier, calendrier, heures de coup d’envoi pour l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Irlande, l’Écosse, la France et l’Italie | Actualités du rugby à XV

Le Français Antoine Dupont soulève le trophée des Six Nations en 2022

Les Guinness Six Nations 2023 se déroulent du 4 février au 18 mars et seront d’une importance capitale avant la Coupe du monde de rugby à l’automne.

La dernière fois, la France a remporté son premier championnat depuis 2010 et a terminé le Grand Chelem. L’Irlande a terminé deuxième – ne perdant que face aux champions – tandis que l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles ont faibli. L’Italie a pris pied sur la table mais a réussi une victoire mémorable sur le Pays de Galles.

Le match d’ouverture du championnat de cette année verra le Pays de Galles accueillir l’Irlande le samedi 4 février (14h15). Le même jour, l’Angleterre affronte l’Ecosse (16h45). Le premier week-end s’achèvera avec l’Italie affrontant la France le dimanche 5 février (15h).

Le deuxième week-end commence avec les deux premiers du championnat de l’an dernier alors que l’Irlande affronte la France le samedi 11 février (14h15). L’Ecosse accueille le Pays de Galles plus tard dans la journée (16h45) avant que l’Angleterre n’accueille l’Italie le dimanche 12 février (15h).

La troisième semaine verra l’Italie accueillir l’Irlande (14h15) avant que le Pays de Galles n’accueille l’Angleterre (16h45) pour un match qui produit toujours des moments à savourer le samedi 25 février. La troisième semaine se terminera avec la France affrontant l’Ecosse le dimanche 26 février (15h).

Lors de la quatrième semaine, le Pays de Galles espère ne pas perdre deux années consécutives contre l’Italie le samedi 11 mars (14h15) alors que l’Angleterre affrontera la France pour Le Crunch (16h45). Dimanche 12 mars, l’Ecosse accueille l’Irlande pour un affrontement celtique (15h).

Les championnats des Six Nations se terminent le Super samedi 18 mars. L’Ecosse accueille l’Italie (12h30), le Pays de Galles visite la France (14h45) et l’Irlande accueille l’Angleterre (17h).

Calendrier des Six Nations 2023

samedi 4 février 2023

Pays de Galles vs Irlande (14h15)

Angleterre vs Ecosse (16h45)

dimanche 5 février 2023

Italie vs France (15h)

samedi 11 février 2023

Irlande vs France (14h15)

Ecosse vs Pays de Galles (16h45)

dimanche 12 février 2023

Angleterre vs Italie (15h)

samedi 25 février 2023

Italie vs Irlande (14h15)

Pays de Galles vs Angleterre (16h45)

dimanche 26 février 2023

France vs Ecosse (15h)

samedi 11 mars 2023

Italie vs Pays de Galles (14h15)

Angleterre vs France (16h45)

dimanche 12 mars 2023

Ecosse vs Irlande (15h)

samedi 18 mars 2023

Ecosse vs Italie (12h30)

France vs Pays de Galles (14h45)

Irlande vs Angleterre (17h)