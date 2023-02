Six Nations 2023: Ben Youngs, Ben Curry et Anthony Watson hors de l’équipe anglaise de 29 joueurs pour affronter l’Italie | Actualités du rugby à XV

Ben Youngs est la dernière omission de grand nom de l’équipe de Steve Borthwick

Ben Youngs, Ben Curry et Anthony Watson sont les grands noms à manquer alors que Steve Borthwick a annoncé une équipe de 29 joueurs pour le choc des Six Nations d’Angleterre contre l’Italie.

Tous les trois ont participé à la défaite 29-23 de l’Angleterre contre l’Écosse samedi et l’omission de Youngs, le joueur masculin le plus capé d’Angleterre, est le deuxième grand appel de Borthwick en quelques semaines après avoir laissé de côté Manu Tuilagi contre les Écossais.

L’omission de Youngs signifie que le demi de mêlée Alex Mitchell devrait commencer sur le banc ce week-end.

Curry est le seul membre du XV de départ contre l’Ecosse à être omis, et sa place est prise par Jack Willis, pointant vers un rappel pour l’openside toulousain.

Il manque également Anthony Watson, qui a joué 15 minutes en remplacement contre l’Écosse, Henry Arundell prenant sa place alors que la sensation de buteur irlandais de Londres se prépare à faire son retour après avoir raté l’automne en raison d’un problème de cheville.

Le joueur masculin le plus capé d'Angleterre, Ben Youngs, se dit ravi d'un nouveau départ sous Steve Borthwick alors que l'Angleterre se prépare à affronter l'Écosse dans les Six Nations le week-end prochain.

Plus tôt cette semaine, il a été annoncé que Henry Slade et Arundell étaient revenus dans l’équipe d’Angleterre après avoir été blessés, mais Tom Curry reste absent et Courtney Lawes continue sa cure de désintoxication.

Le centre des Exeter Chiefs, Slade, était blessé à la hanche, tandis qu’Arundell était absent après avoir subi une intervention chirurgicale pour une blessure au pied.

Les dernières omissions surviennent après que l’ailier Cadan Murley (Harlequins) et le centre Guy Porter (Tigres de Leicester) aient également été libérés de l’équipe.

L’Angleterre affrontera l’Italie au deuxième tour des Six Nations dimanche à Twickenham, après que les Azzurri aient poussé durement la France, championne en titre, lors du week-end d’ouverture avant de s’incliner 29-24.

L’équipe anglaise de 29 joueurs des Six Nations

Attaquants : Ollie Chessum (Leicester Tigers, 6 sélections), Dan Cole (Leicester Tigers, 96 sélections), Alex Dombrandt (Harlequins, 10 sélections), Tom Dunn (Bath Rugby, 3 sélections), Ben Earl (Saracens, 14 sélections), Ellis Genge (Bristol Bears, 44 sélections), Jamie George (Saracens, 73 sélections), Nick Isiekwe (Saracens, 9 sélections), Maro Itoje (Saracens, 63 sélections), Lewis Ludlam (Northampton Saints, 15 sélections), David Ribbans (Northampton Saints , 3 sélections), Kyle Sinckler (Bristol Bears, 57 sélections), Mako Vunipola (Saracens, 75 sélections), Jack Walker (Harlequins, non capé), Jack Willis (Toulouse, 6 sélections)

Dos : Henry Arundell (London Irish, 3 sélections), Owen Farrell (Saracens, 102 sélections), Tommy Freeman (Northampton Saints, 3 sélections), Ollie Hassell-Collins (London Irish, 1 sélection), Ollie Lawrence (Bath Rugby, 8 sélections) , Max Malins (Saracens, 15 sélections), Joe Marchant (Harlequins, 14 sélections), Alex Mitchell (Northampton Saints, 1 sélection), Henry Slade (Exeter Chiefs, 52 sélections), Fin Smith (Northampton Saints, non plafonné), Marcus Smith (Harlequins, 18 sélections), Freddie Steward (Leicester Tigers, 18 sélections), Manu Tuilagi (Sale Sharks, 50 sélections), Jack van Poortvliet (Leicester Tigers, 8 sélections)