Six morts et six blessés dans une fusillade entre gangs en Équateur (police)

Six personnes ont été tuées et six blessées lundi lors d’une fusillade entre gangs à Guayaquil, une ville portuaire en proie à une vague de violence perpétrée par des trafiquants de drogue, a annoncé la police.

Le colonel de police Marcelo Castillo a déclaré à l’AFP que la deuxième fusillade de Guayaquil en juin semblait avoir été un règlement de compte entre gangs rivaux. Les six blessés sont tous dans un état stable.

Il y a deux semaines, un policier et quatre autres personnes ont été tués et huit blessés lorsque trois hommes ont ouvert le feu dans une maison à Guayaquil, dans le sud-ouest du pays sud-américain.

Ces types d’attaques sont devenus de plus en plus fréquents en Équateur, en particulier à Guayaquil, alors que des gangs rivaux se battent pour les marchés et les routes de la drogue dans les rues et la prison, laissant une traînée de cadavres dans leur sillage.

Castillo a déclaré que les assaillants sont arrivés dans un véhicule noir dans un quartier peuplé aux premières heures de lundi, « quatre ou cinq sont sortis » et ont ouvert le feu même avec plusieurs personnes dans la rue.

Il ajouta:

Il s’agit de pures représailles pour des actes de violence antérieurs. Ils s’entretuent sans pitié.

Plus de 420 prisonniers sont morts dans des combats violents entre groupes criminels rivaux dans les prisons équatoriennes depuis février 2021, certains décapités.

Guayaquil, sur la côte sud du Pacifique de l’Équateur, est la plus grande ville, le plus grand port et le centre économique du pays, mais ces dernières années, elle est devenue le centre de plus en plus sanglant d’une guerre de territoire.

L’emplacement de la ville portuaire en fait un point de lancement stratégique pour les expéditions de médicaments vers les États-Unis et l’Europe.

L’Équateur est situé entre la Colombie et le Pérou, premiers producteurs mondiaux de cocaïne. Le pays utilise également, commodément pour les cartels, le dollar américain comme monnaie.