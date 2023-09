Six morts et 12 disparus dans des glissements de terrain au Guatemala après de fortes pluies | Actualités météo

Six maisons ont été emportées par la crue du fleuve Naranjo à Guatemala City, et neuf enfants sont portés disparus.

Au moins six personnes sont mortes et 12 autres portées disparues après qu’une rivière en crue ait emporté des maisons dans la capitale du Guatemala.

Tôt lundi, les eaux de la rivière Naranjo se sont précipitées dans un bidonville de la ville de Guatemala appelé Dios es Fiel, ou Dieu est fidèle, détruisant au moins six maisons perchées sous un pont, selon l’agence nationale de coordination pour la réduction des catastrophes du Guatemala (CONRED). ).

Les chiens de recherche et les équipes de récupération ont découvert les corps de six personnes décédées dans les eaux de crue, dont celui d’une jeune fille, âgée d’environ cinq ans. Elle a été retrouvée partiellement ensevelie dans la boue qui s’est répandue dans les environs. On estime que huit enfants figuraient parmi les 12 toujours portés disparus.

De fortes pluies ont déclenché des crues qui ont poussé des flux de pierres, de terre et de déchets à travers la colonie.

« La rivière… a emporté les maisons et les biens des voisins. Les voisins ont disparu », a déclaré Esau Gonzalez, 42 ans, à l’agence de presse AFP.

Les habitants ont déclaré à l’AFP qu’ils n’avaient d’autre choix que de vivre dans un endroit précaire. Des dizaines de milliers de Guatémaltèques vivent dans des bidonvilles similaires.

« Nous connaissions le risque, [but] nous sommes ici par nécessité », a déclaré Marvin Cabrera, 36 ans, un livreur de nourriture qui vivait dans la zone frappée par la montée des eaux.

Le Guatemala a un taux de pauvreté de 59 pour cent. Elle connaît également un déficit de logements d’environ 2 millions d’unités, selon la Chambre guatémaltèque de la construction et l’association des constructeurs ANACOVI.

Les experts affirment que le manque de logements pour les résidents à faible revenu contribue à la construction de quartiers informels, souvent dans des zones sujettes aux catastrophes naturelles.

Iris Lopez, 27 ans, a déclaré qu’elle espérait que le gouvernement déplacerait la communauté vers un endroit plus sûr après la catastrophe de lundi.

Elle a déclaré à l’AFP qu’il ne restait « rien » de la maison branlante de sa sœur. Heureusement, sa sœur n’était pas à la maison lorsque l’eau s’est précipitée.

« Si elle était ici, elle aurait été emportée par la rivière », a déclaré Lopez.

Les glissements de terrain constituent une menace constante pendant la saison des pluies au Guatemala, qui s’étend de mai à novembre.

Au moins 29 personnes sont déjà mortes à cause des glissements de terrain dans le pays cette année, avec environ 2,1 millions de personnes touchées au total.

En outre, 10 000 maisons ont été détruites à cause des fortes pluies cette année. Quatre routes et neuf ponts ont également été détruits.

« Je n’aurais jamais imaginé que la rivière monterait et emporterait toute ma famille », a déclaré une habitante en deuil, Ana Patzan, au journal guatémaltèque Prensa Libre après l’inondation de lundi. «Maintenant, il ne reste plus rien. Aucun d’eux, ils ont tous disparu.

De fortes pluies dans le nord du Mexique ont également provoqué lundi des inondations mortelles, faisant au moins sept morts dans l’État de Jalisco, à l’ouest du pays.

Là, «pluie atypique» a poussé le ruisseau d’El Jalocote à gonfler, débordant dans les zones résidentielles et formant des vagues de boue et de débris dans la région d’Autlán de Navarro, à environ 100 kilomètres de la côte Pacifique.

Neuf autres personnes sont toujours portées disparues, selon le gouvernement de l’État de Jalisco lundi. Trois autres résidents ont été sauvés des eaux de crue.

« Actuellement, le niveau d’eau dans le ruisseau a baissé, mais l’afflux important d’eau continue », a déclaré le gouvernement de l’État sur réseaux sociaux.

Le gouverneur de l’État, Enrique Alfaro, a déclaré que plus de 107 agents avaient été déployés pour participer aux efforts de recherche et de sauvetage.

« Des dégâts préliminaires ont été signalés jusqu’à présent à cinq maisons, une école secondaire, différentes routes, ainsi qu’à quatre intersections avec le ruisseau », a déclaré Alfaro. a écrit sur la plateforme de médias sociaux X.