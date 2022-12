Six morts – dont deux policiers tués « à la manière d’une exécution » – dans une propriété australienne isolée | Nouvelles du monde

Six personnes, dont deux policiers, ont été tuées dans une fusillade dans une maison isolée de l’État australien du Queensland.

Les gendarmes Matthew Arnold, 26 ans, et Rachel McCrow, 29 ans, avaient appelé à la propriété pour enquêter sur des informations faisant état d’une personne disparue.

Mais lorsqu’ils s’approchèrent de l’entrée, ils a essuyé des tirs de deux délinquants lourdement armés, qui auraient été vêtus de tenues de camouflage.

Des renforts et un soutien aérien ont répondu à l’embuscade et, après une impasse de six heures, les deux suspects et une autre personne ont finalement été abattus.

Un membre du public – un voisin qui a tenté de venir en aide aux policiers – a également été tué lors de l’attaque initiale, et deux autres policiers ont été transportés à l’hôpital.

Selon le journal australien, l’un d’entre eux a été blessé par balle à la jambe et a pu s’échapper de la propriété pour donner l’alerte, tandis que le quatrième s’est enfui dans les buissons pour se cacher des hommes armés.

Le journal a rapporté qu’une source policière aurait déclaré qu’après que les deux officiers aient été grièvement blessés, l’un ou les deux hommes armés se sont alors tenus au-dessus du couple et leur ont tiré dessus “en mode d’exécution là où ils gisaient”.

Ils ont dit : “Un témoin a rapporté avoir vu deux personnes en tenue de camouflage se tenir au-dessus d’eux et leur tirer dessus à nouveau. Puis ils ont pris leurs pistolets.”

La police du Queensland n’a pas officiellement révélé l’identité des agresseurs, mais les médias locaux ont déclaré qu’il s’agissait de l’ancien directeur d’école, Nathaniel Train, 46 ans, de son frère Gareth Train et d’une femme non identifiée.

“Des vies cruellement écourtées”

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a décrit l’incident comme “une journée terrible et déchirante pour les familles et les amis des policiers du Queensland qui ont perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions”.

Il a déclaré: “Je leur rends hommage. Je rends également hommage à leurs collègues officiers survivants … De plus, je rends hommage à un voisin poussé par l’instinct d’aider, Alan Dare, qui a également perdu la vie dans cette tragédie. .

“Trois vies cruellement écourtées. C’est, en effet, une journée dévastatrice pour tous ceux qui ont aimé ces Australiens.”

La commissaire de police du Queensland, Katarina Carroll, a déclaré que la fusillade, à Wieambilla, à environ 300 km (186 miles) au nord-ouest de la capitale du Queensland, Brisbane, était la plus grande perte de vie que la police d’État ait subie lors d’un incident ces derniers temps.

Elle a juré que les circonstances entourant les décès feraient l’objet d’une enquête.