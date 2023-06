Six morts dans une série de fusillades ce week-end aux États-Unis

Au moins six personnes sont mortes et des dizaines blessées après une série de fusillades ce week-end aux États-Unis.

La violence armée s’est produite à Chicago, dans l’État de Washington, dans le centre de la Pennsylvanie, à Saint-Louis, dans le sud de la Californie et à Baltimore.

Lors d’un incident, un homme armé a commencé à tirer « au hasard » sur une foule dans un camping.

Willowbrook, Illinois

Au moins 23 personnes ont été abattues, dont une mortellement, tôt dimanche dans un parking de la banlieue de Chicago où des centaines de personnes s’étaient rassemblées pour célébrer le Juneteenth, une commémoration annuelle marquant l’émancipation des esclaves afro-américains.

Le bureau du shérif du comté de DuPage a décrit l’incident comme un « rassemblement pacifique » qui est soudainement devenu violent alors qu’un certain nombre de personnes ont tiré plusieurs coups de feu dans la foule à Willowbrook, dans l’Illinois, à environ 32 km (20 miles) au sud-ouest de Chicago.

Etat de Washington

Deux personnes ont été tuées et deux blessées lorsqu’un assaillant a commencé à tirer « au hasard » sur une foule dans un terrain de camping du comté de Grant, dans l’État de Washington, où de nombreuses personnes séjournaient pour assister à un festival de musique samedi soir, a annoncé la police.

Le suspect a été abattu lors d’une confrontation avec des agents des forces de l’ordre et placé en garde à vue à des centaines de mètres du festival de musique de danse électronique Beyond Wonderland.

Centre de la Pennsylvanie

Un soldat d’État a été tué et un autre grièvement blessé à quelques heures d’intervalle dans le centre de la Pennsylvanie samedi après qu’un homme armé a attaqué une caserne de la police d’État.

Le suspect a conduit son camion sur le parking de la caserne de Lewistown vers 11 heures samedi et a ouvert le feu avec un fusil de gros calibre sur des voitures de patrouille marquées avant de s’enfuir, ont annoncé dimanche les autorités.

Le lieutenant James Wagner, 45 ans, a été grièvement blessé lorsqu’il a été abattu après avoir rencontré le suspect à plusieurs kilomètres de là à Mifflintown. Plus tard, le soldat Jacques Rougeau Jr, 29 ans, a été abattu à travers le pare-brise de sa voiture de patrouille alors qu’il conduisait sur une route du canton voisin de Walker, ont annoncé les autorités.

Le suspect a été abattu après une violente fusillade.

Saint Louis

Une fusillade tôt dimanche dans un immeuble de bureaux du centre-ville de Saint-Louis a tué un jeune de 17 ans et blessé neuf autres adolescents.

Le commissaire de la police métropolitaine de St Louis, Robert Tracy, a identifié la victime tuée comme étant Makao Moore. Un porte-parole a déclaré qu’un mineur qui avait une arme de poing était en garde à vue en tant que « personne d’intérêt ».

Des adolescents organisaient une fête dans un bureau lorsque la fusillade a éclaté tôt dimanche.

Les victimes étaient âgées de 15 à 19 ans et présentaient des blessures, notamment de multiples blessures par balle. Une adolescente de 17 ans a été piétinée alors qu’elle s’enfuyait, se blessant gravement à la colonne vertébrale.

Californie du Sud

Une fusillade lors d’une fête à la piscine dans une maison du sud de la Californie a fait huit blessés.

L’âge des blessés est compris entre 16 et 24 ans, a indiqué le département du shérif du comté de Los Angeles dans un communiqué. Ils ont été emmenés dans des hôpitaux et deux ont été répertoriés dans un état critique, selon le communiqué.

Les autorités ont déclaré avoir trouvé un autre jeune de 16 ans blessé par balle lorsqu’elles ont répondu à un appel concernant un véhicule qui s’était écrasé contre un mur à proximité.

Baltimore

Six personnes ont été blessées lors d’une fusillade vendredi soir à Baltimore.

Les agents ont entendu des coups de feu dans le nord de la ville et ont trouvé trois hommes avec de nombreuses blessures par balle.

La police a appris plus tard que trois autres victimes étaient entrées dans les hôpitaux de la région avec des blessures par balle ne mettant pas leur vie en danger.

Les blessés étaient âgés de 17 à 26 ans, a déclaré le porte-parole du département de police de Baltimore, Lindsey Eldridge.