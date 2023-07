Six morts dans l’incendie d’une maison de retraite

Des dizaines de personnes âgées ont également été blessées lors de l’incident à Milan, en Italie

Six personnes sont mortes et près de 70 autres blessées à la suite d’un incendie dans une maison de retraite à Milan, en Italie, tôt vendredi, ont annoncé les services d’urgence.

L’incendie s’est déclaré à l’institution Casa per Coniugi, dans le quartier de Corvetto, dans le sud-est de la ville.

Le maire de Milan, Giuseppe Sala, qui est arrivé sur place, a déclaré que les flammes elles-mêmes s’étaient éteintes rapidement, mais que de nombreux résidents âgés souffraient d’inhalation de fumée.

Il y avait 167 personnes dans le bâtiment lorsque l’incendie a commencé, a-t-il dit.

Le porte-parole du service national de lutte contre les incendies de Luca Cari a déclaré à Reuters que six personnes avaient été tuées et 68 blessées dans l’incident. Trois personnes ont été hospitalisées dans un état critique, mais les autres victimes souffraient de blessures non mortelles, pour la plupart légères, a-t-il ajouté.

Certains médias italiens avaient précédemment estimé le nombre de blessés à 81, précisant que tous souffraient d’inhalation de fumée et non de brûlures.

Selon le diffuseur Rai, les personnes tuées avaient entre 69 et 87 ans. Deux femmes d’une pièce où l’incendie aurait commencé ont été brûlées vives, les autres victimes étant submergées par les fumées, a-t-il ajouté.

Les causes de l’incendie font actuellement l’objet d’une enquête. Les pompiers sur place penchent pour des raisons accidentelles, selon les médias locaux.

La maison de retraite malheureuse est située dans le bâtiment de trois étages, qui a été construit en 1920. Elle accueille des personnes âgées, qui ne sont pas autonomes, y compris des patients atteints de la maladie d’Alzheimer.