Six morts après une fusillade dans une synagogue tunisienne | Nouvelles du monde

Six personnes sont mortes en Tunisie après qu’un policier a abattu un collègue et ouvert le feu sur une synagogue vieille de 2 500 ans.

L’agresseur a tué son collègue de la Garde nationale avec son arme de service dans une installation navale sur l’île de Djerba avant de saisir des munitions et de se rendre dans une synagogue et de tirer sur des policiers et des visiteurs mardi.

Le tireur a ensuite été abattu par des agents de sécurité. Il n’a pas été identifié publiquement.

Six personnes sont mortes dans l’attaque



Parmi les personnes tuées se trouvaient deux cousins ​​juifs – un français et l’autre israélo-tunisien – ainsi qu’un policier décédé sur les lieux et un deuxième policier décédé à l’hôpital aujourd’hui.

Huit autres personnes ont été blessées – quatre policiers, dont un dans un état critique, et quatre civils.

TunisieLe ministère des Affaires étrangères a déclaré que les civils tués étaient français et tunisiens.

Les responsables ont déclaré qu’ils enquêtaient sur le motif de l’attaque.

L’ancien ministre du Tourisme, René Trabelsi, a déclaré que l’agresseur était arrivé en quad et portait un gilet pare-balles.

L’attaque s’est produite lors d’un pèlerinage juif annuel au temple Ghriba, vieux de 2 500 ans, l’une des plus anciennes synagogues d’Afrique. On ignore si les civils tués étaient des pèlerins.

Des vidéos circulant en ligne montraient des visiteurs paniqués courant tandis que des coups de feu retentissaient.

« Les gens étaient heureux et dansaient jusqu’à ce que nous entendions beaucoup de coups de feu. Tout le monde s’est enfui… certains se sont cachés dans mon bureau et d’autres dans les autres pièces. Il y avait beaucoup de peur », a déclaré Peres Trabelsi, chef de la communauté juive de Djerba.

La pittoresque île méditerranéenne de Djerba se trouve au large de la côte sud de la Tunisie et abrite la principale communauté juive du pays. Il se trouve à environ 300 miles (500 km) de la capitale Tunis.

La Tunisie, qui est un pays majoritairement musulman, abrite l’une des plus grandes communautés juives d’Afrique du Nord avec environ 1 800 membres.

La synagogue de la Ghriba est l’une des plus anciennes d’Afrique



En 2002, un camion piégé avait tué 21 personnes à l’entrée du même temple lors du pèlerinage juif annuel.

Al-Qaida a revendiqué cet attentat, parmi les victimes des touristes allemands et français.

Le pèlerinage est étroitement sécurisé depuis l’attaque de 2002.

L’attaque s’est produite lors d’un pèlerinage juif annuel



En 2015, une attaque en Tunisie dans la station balnéaire méditerranéenne de Sousse a tué 38 personnes, principalement des touristes britanniques.

Le groupe État islamique a revendiqué cette attaque, ainsi que des attaques cette année-là contre le célèbre musée du Bardo dans la capitale Tunis et contre un bus transportant des gardes présidentiels.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a décrit l’attaque de mardi comme un « incident de tir mortel », un porte-parole affirmant qu’il faisait toujours l’objet d’une enquête.

Les États-Unis et la France ont déclaré dans des communiqués que les forces de sécurité tunisiennes avaient agi rapidement pour arrêter l’attaque.