Six morts après que les forces israéliennes ont pris pour cible un groupe militant en Cisjordanie, selon des Palestiniens | Nouvelles du monde

Six personnes, dont le chef d’un groupe militant en plein essor, ont été tuées après que les forces israéliennes ont effectué un raid à Naplouse en Cisjordanie, ont annoncé les autorités palestiniennes.

Des tireurs d’élite, des soldats avec des missiles tirés à l’épaule et des agents de renseignement du Shin Bet ont été déployés dans toute la ville, combattant des dizaines de combattants armés dans l’un des plus gros échanges de tirs depuis des semaines, selon l’armée israélienne.

Le verre et le métal jonchaient la vieille ville alors que les commerçants nettoyaient les débris à la suite du raid qui, selon l’armée, visait un site de fabrication d’explosifs du groupe “Den of Lions”.

Les autorités ont déclaré que Wadi al Houh, 31 ans, un chef de Den of Lions qui aurait été responsable de la production de bombes artisanales et de l’obtention d’armes, était la cible de l’opération et a été tué.

Des soldats israéliens prennent position lors d’affrontements avec des Palestiniens à la suite d’un raid israélien meurtrier à Naplouse



La Den of Lions est un groupe composé principalement de jeunes hommes armés de Naplouse, qui s’est rapidement développé au cours de l’année écoulée et s’est heurté à plusieurs reprises aux forces israéliennes ces derniers mois.

Au total, cinq Palestiniens, dont deux membres de la “Antre des lions”, ont été tués dans le raid tandis qu’un sixième homme a été tué lors d’une manifestation près de Ramallah, ont indiqué des responsables de la santé palestiniens.

Au moins 20 personnes, dont des hommes armés et des membres des forces de sécurité palestiniennes, ont également été blessées.

Mahmoud al Aloul, vice-président du mouvement Fatah, a déclaré à Palestine TV que les forces de sécurité palestiniennes avaient repéré des agents secrets israéliens entrant dans Naplouse et qu’un échange de tirs nourri s’en était suivi, faisant plusieurs blessés parmi les forces de l’Autorité palestinienne (AP).

Un responsable militaire israélien a déclaré qu’il n’y avait aucune intention de cibler les forces de l’AP qui auraient pu être prises entre deux feux.

Plus de 100 Palestiniens de Cisjordanie ont été tués cette année, tandis qu’une série d’attaques de rue meurtrières par des Palestiniens ont tué 20 personnes en Israël et dans les colonies israéliennes.

Quatre membres d’Israël Des membres des forces de sécurité ont également été tués, a déclaré un responsable militaire israélien, dont au moins un aux mains de la fosse aux lions.

Les responsables palestiniens disent que la fosse aux lions a émergé au milieu de la frustration croissante des jeunes de Naplouse face aux affrontements avec les colons israéliens et l’armée, mais le groupe n’a pas d’objectifs politiques clairs.

Un haut responsable de Den of Lions, Tamer Kilani, a été tué dimanche dans ce que les Palestiniens ont décrit comme une explosion ciblée menée par Israël. Le groupe a juré de se venger.

Nabil Abu Rudeineh, porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas, a déclaré que le bureau de M. Abbas avait contacté les États-Unis pour intervenir.