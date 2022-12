Six morts après la chute d’un bus d’un pont en Espagne | Nouvelles du monde

Les sauveteurs ont récupéré les corps de ceux qui sont morts après qu’un bus est tombé d’un pont et s’est écrasé dans une rivière la veille de Noël, selon les autorités espagnoles.

Ils ont dit que six passagers sont morts et que le conducteur et un autre passager ont été blessés dans l’accident en Galice, dans le nord-ouest de l’Espagne.

Le toit bleu du bus à moitié submergé était visible dans la rivière Lerez, à environ 30 mètres (100 pieds) sous le pont.

Image:

Des pompiers, des grues et des bateaux ont participé au sauvetage. Photo : Europa Press/AP



Image:

Photo : Europa Press/AP



Un automobiliste qui avait vu la rambarde cassée du pont alors qu’il passait sous une pluie battante avait alerté les secours.

La Guardia Civil espagnole a déclaré qu’un total de huit personnes se trouvaient dans le bus.

Les deux survivants ont été secourus samedi soir et transportés à l’hôpital.

Image:

Un garde civil où le bus est tombé dans la rivière. Photo : Europa Press/AP



Les corps des morts ont été récupérés dimanche.

Le président régional Alfonso Rueda a déclaré que les mauvaises conditions météorologiques pourraient avoir causé l’accident.