Six morts alors que des assaillants prennent d’assaut un poste de police dans le sud-est de l’Iran

Deux policiers et quatre assaillants ont été tués samedi lorsque des hommes armés et des kamikazes ont pris d’assaut un poste de police dans la ville majoritairement sunnite de Zahedan, dans le sud-est agité de l’Iran, a rapporté la télévision d’État.

Zahedan, capitale de la province du Sistan-Baloutchistan, a été le théâtre de certaines des manifestations les plus sanglantes lors d’une vague de troubles à l’échelle nationale l’année dernière déclenchée par la mort d’une jeune femme kurde détenue par la police des mœurs.

Un groupe militant opérant dans la région appelé Jaish al-Adl, ou Armée de la justice, a revendiqué l’attaque de samedi dans un message publié sur les réseaux sociaux, affirmant qu’il s’agissait de représailles à la mort de manifestants tués par les forces de sécurité le 30 septembre 2022.

Il a déclaré que le poste de police visé était « l’un des principaux auteurs de la calamité du vendredi sanglant à Zahedan ».

La télévision d’Etat a déclaré que « les quatre terroristes » étaient morts dans le raid.

Amnesty International a déclaré que les forces de sécurité avaient tué au moins 66 personnes lors de la répression du 30 septembre contre les manifestants.

Les autorités ont ensuite limogé le commandant de la police de Zahedan et un chef de poste de police, et le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a envoyé une délégation pour négocier avec les religieux sunnites baloutches critiques.

La colère du public a grandi à Zahedan avant la répression du 30 septembre à la suite d’allégations diffusées sur les réseaux sociaux concernant le viol d’une adolescente locale par un policier.

Molavi Abdolhamid, le religieux sunnite le plus en vue d’Iran et critique de longue date des dirigeants chiites iraniens, a condamné l’attaque contre le poste de police, exhortant les habitants du Baloutchistan à éviter les actions qui conduiraient à une rupture de la sécurité.

Le Sistan-Baloutchistan, qui borde le Pakistan et l’Afghanistan, est l’une des provinces les plus pauvres d’Iran et une importante route de trafic de drogue.

Les groupes de défense des droits de l’homme affirment que la minorité baloutche, estimée à 2 millions de personnes, est victime de discrimination et de répression depuis des décennies.