Six moments mémorables du témoignage d’E Jean Carroll lors du procès pour viol de Trump

E Jean Carroll a résisté à un barrage de questions intensément personnelles et d’accusations incendiaires pendant plus de 13 heures à la barre des témoins dans son procès pour batterie civile et diffamation contre l’ancien président Donald Trump.

L’ancien Elle Le chroniqueur de conseils a été interrogé sur des années d’e-mails, de SMS, de dépositions, d’articles et de publications sur les réseaux sociaux par l’avocat de M. Trump, Joe Tacopina, alors qu’il tentait de semer le doute dans l’esprit des neuf jurés qui détermineront si elle a été violée par M. Trump en une loge Bergdorf Goodman à Manhattan en 1996.

Mme Carroll, 79 ans, est restée stoïque pendant la majeure partie de son témoignage marathon. Elle était parfois drôle, provocante et émotive alors qu’elle était forcée de se souvenir de l’agression sexuelle présumée traumatisante qui s’était produite près de trois décennies plus tôt.

Entrant à la barre des témoins le deuxième jour du procès, le mercredi 26 avril, elle a commencé par dire : « Je suis ici parce que Donald Trump m’a violée, et quand j’ai écrit à ce sujet, il a dit que cela ne s’était pas produit. Il a menti et a brisé ma réputation, et je suis ici pour essayer de retrouver ma vie.

Mme Carroll poursuit l’ancien président devant un tribunal civil pour diffamation et voies de fait après avoir affirmé qu’elle était un « arnaqueur ». M. Trump, 76 ans, a fermement nié que la rencontre ait jamais eu lieu.

Voici six moments mémorables du témoignage de Mme Carroll.

« J’étais étonné qu’on demande ça à une femme en 2023 »

Mme Carroll a témoigné qu’elle et M. Trump s’étaient livrés à des plaisanteries légères alors qu’ils se promenaient dans un 6e étage désert du grand magasin de luxe de Manhattan, Bergdorf Goodman, un soir de printemps 1996.

Cela a changé en un instant lorsqu’il l’aurait poussée contre un mur dans l’un des vestiaires, a-t-elle déclaré.

Toujours incertaine de ce qui se passait, Mme Carroll a déclaré au tribunal qu’elle s’était moquée du magnat de l’immobilier pour désamorcer la situation.

Alors que l’agression sexuelle présumée se poursuivait, Mme Carroll a déclaré qu’elle était remplie d’adrénaline alors qu’elle poussait et renversait contre l’homme beaucoup plus grand.

L’ancien chroniqueur de conseils d’Elle E Jean Carroll, à gauche, quitte le tribunal fédéral de Manhattan, avec son avocate Roberta Kaplan le lundi 1er mai. (PA)

Contre-interrogé par M. Tacopina le jeudi 27 avril, l’ancien Elle On a demandé à plusieurs reprises à la chroniqueuse conseil pourquoi elle n’avait pas crié pendant l’agression.

« J’étais trop paniquée pour crier, je me battais », a-t-elle déclaré.

Lorsque M. Tacopina a de nouveau insisté, elle a répondu : « Vous ne pouvez pas me reprocher de ne pas avoir crié. L’une des raisons pour lesquelles les femmes ne se manifestent pas, c’est qu’on leur demande « pourquoi n’as-tu pas crié ». Cela garde les femmes silencieuses.

Le juge Lewis Kaplan finit par s’impatienter face aux questions de l’avocat de la défense.

« C’est argumentatif, c’est répétitif et c’est inapproprié », a déclaré le juge Kaplan lors d’une des nombreuses réprimandes.

Interrogée par son avocat Mike Ferrara, Mme Carroll a déclaré: « J’ai été étonnée qu’une femme se voie demander cela en 2023. »

La loi et l’ordre lignes de tracé parallèles

Cherchant à saper les allégations de Mme Carroll, M. Tacopina l’a interrogée sur un épisode de 2012 de Law & Order : Unité spéciale pour les victimes le troisième jour de témoignage le lundi 1er mai.

Intitulé « Theatre Tricks », l’intrigue de l’épisode dépeint un personnage masculin qui fantasme de faire irruption sur une femme essayant de la lingerie dans une loge du grand magasin Bergdorf Goodman, a-t-on dit au jury.

M. Tacopina a montré au jury un e-mail de 2019 envoyé à Mme Carroll par son amie Grace Brophy des semaines après avoir rendu publiques les allégations en New York magazine. Mme Brophy a averti l’écrivain que « les Trumpsters utiliseront cela contre vous ».

Mme Carroll a répondu à son amie qu’elle n’avait pas vu l’épisode, mais était seulement surprise que « ce genre d’intrigue ne se voit pas plus souvent ».

Mme Carroll a témoigné qu’elle était une «grande fan» de La loi et l’ordre, mais n’a pas aimé le SVU spin-off car trop violent.

Joe Tacopina, avocat de l’ancien président américain Donald Trump, interroge l’ancien chroniqueur conseil du magazine Elle E Jean Carroll (Reuters)

Interrogée par M. Tacopina sur les raisons pour lesquelles elle n’était pas surprise des similitudes, elle a déclaré au tribunal que le drame policier était « très bon pour saisir la psyché de leurs téléspectateurs ».

« C’était incroyable pour moi », a-t-elle déclaré lorsqu’elle a appris l’épisode.

M. Tacopina a semblé incrédule et lui a demandé si elle voulait dire que c’était une « incroyable coïncidence ».

« Étonnant », a-t-elle rétorqué.

Interrogée plus tard par son avocat, M. Ferrara, Mme Carroll a déclaré qu’elle n’avait jamais vu l’épisode ni entendu parler avant 2019.

« Etes-vous en train d’inventer votre accusation en vous basant sur ce qui s’est passé dans une émission de télévision populaire? » Il a demandé.

« Non, » répondit-elle.

‘Vague de boue’

Interrogée par son avocat, M. Ferrara, le jeudi 27 avril, Mme Carroll a expliqué qu’elle serait inondée d’une « vague de boue » chaque fois que M. Trump commenterait ou publierait ses allégations.

« Il est très difficile de se lever le matin et de recevoir ces messages, que vous êtes trop moche pour continuer à vivre », a-t-elle déclaré.

Mme Carroll a déclaré qu’elle avait « jeté un coup d’œil » sur Twitter avant de se présenter au tribunal ce matin-là et qu’elle avait rencontré un flux familier de messages abusifs et menaçants.

« C’était encore là, l’assaut », a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas une bonne façon de commencer la journée. »

Mme Carroll a ajouté: « J’aime l’attention, cela ne fait aucun doute. Je n’aime pas l’attention parce que je poursuis Donald Trump, attirer l’attention pour avoir été violée est difficile.

Le tribunal a reçu un échantillon des messages vulgaires envoyés à Mme Carroll par des partisans de l’ancien président.

Après que les allégations aient été faites pour la première fois dans un extrait de livre en New York magazine en juin 2019, M. Trump l’a nié avec colère dans une déclaration officielle de la Maison Blanche.

Mme Carroll a déclaré que Donald Trump avait utilisé sa position de personne la plus puissante du monde pour « me broyer le visage dans la boue » (Presse associée)

M. Trump a répété les dénégations quelques jours plus tard dans une interview du bureau ovale avec La colline, en disant : « Numéro un, elle n’est pas mon genre. Numéro deux, ce n’est jamais arrivé. Ce n’est jamais arrivé, d’accord ? »

Mme Carroll a témoigné que «pas mon genre» signifiait qu’elle était «trop laide» pour être agressée sexuellement.

Mme Carroll a intenté une action en diffamation contre M. Trump, alléguant qu’il avait porté atteinte à sa réputation, l’avait gravement nui professionnellement et lui avait causé une douleur émotionnelle.

Elle a déposé une deuxième plainte pour coups et blessures et diffamation après que M. Trump a publié des déclarations diffamatoires en octobre 2022 où il l’a qualifiée de « complète escroquerie ».

Mme Carroll a déclaré que la peur des représailles de M. Trump était un facteur important pour garder le silence pendant tant d’années.

« J’avais peur que Donald Trump riposte, et c’est exactement ce qu’il a fait », a-t-elle déclaré. « Mes plus grandes craintes sont devenues absolument réalité. »

MeToo et Harvey Weinstein

Mme Carroll a déclaré au tribunal que lorsqu’elle a commencé à travailler sur ses mémoires, elle n’avait pas l’intention d’écrire sur l’agression présumée de M. Trump.

À la recherche d’inspiration, elle a entrepris un « road trip féministe » à travers les États-Unis en 2017 en cherchant à répondre à la question : « Pourquoi avons-nous besoin d’hommes ? »

À peu près à la même époque, les allégations d’agression sexuelle contre le cinéaste en disgrâce Harvey Weinstein sont devenues publiques lors de la première vague du mouvement MeToo. Elle a décidé qu’elle ne pouvait plus rester silencieuse.

« Je n’étais pas une pionnière, je suis une suiveuse », a-t-elle déclaré lors du contre-interrogatoire du jeudi 27 avril. « J’ai vu d’autres femmes s’avancer après Harvey Weinstein et je me suis dit : ‘Qui suis-je pour me taire’. Aussi, j’avais 78 ou 79 ans, j’avais été silencieux trop longtemps.

Dans son livre Pourquoi avons-nous besoin d’hommes? Une proposition modesteMme Carroll a également allégué qu’elle avait été agressée sexuellement par l’ancien PDG et président en disgrâce de CBS, Les Moonves.

Dans un échange houleux avec M. Tacopina, Mme Carroll a déclaré qu’elle n’avait pas poursuivi M. Moonves pour diffamation parce qu’il avait simplement nié la plainte : « Il ne m’a pas traité de noms, il ne m’a pas broyé le visage dans la boue comme Donald Trump. a fait. »

George Conway

Mme Carroll a été interrogée devant le tribunal sur la façon dont elle avait pris la décision de poursuivre M. Trump.

Elle a témoigné qu’on lui avait demandé dans des interviews de plusieurs journalistes si elle prévoyait d’intenter une action en justice contre le président de l’époque.

L’idée s’était « cristallisée » lors d’une conversation avec George Conway, l’expert juridique constitutionnel, lors d’une fête chez l’auteur Molly Jong-Fast en 2019, a-t-elle déclaré.

L’événement, auquel ont participé Kathy Griffin, l’ancien assistant d’Hillary Clinton, Philippe Reines, et le diffuseur Soledad O’Brien, a été décrit dans Le New York Times comme « La résistance Twitter prend vie ».

E Jean Carroll, à gauche, a témoigné qu’elle avait décidé de poursuivre Donald Trump après avoir rencontré George Conway, à l’extrême droite, lors d’une fête au domicile de l’écrivain Molly Jong-Fast, deuxième à gauche, en 2019. Kathy Griffin, en bas, était également présente. gauche et Soledad O’Brien, deuxième à partir de la droite. (Kathy Griffin/Twitter)

Les avocats de M. Trump ont tenté de présenter Mme Carroll comme étant motivée par une idéologie politique anti-Trump.

Interrogée une deuxième fois sur la réunion en contre-interrogatoire, Mme Carroll a déclaré que M. Conway lui avait expliqué les différences entre un procès civil et un procès pénal.

Il lui avait également recommandé la célèbre avocate des droits civiques Roberta Kaplan en tant que conseillère juridique. Elle a témoigné que deux jours après la fête, elle a retenu Mme Kaplan.

M. Conway, qui divorce de l’ancienne avocate principale de M. Trump à la Maison Blanche, Kellyanne Conway, est devenu l’un des principaux critiques de l’ancien président au cours de son mandat. Il a également joué un rôle majeur dans la destitution d’un autre ancien président, Bill Clinton.

En 2018, M. Conway a déclaré Actualités Yahoo comment il a aidé à mettre au jour le scandale de Monica Lewinsky après avoir été indigné par l’inconduite sexuelle du président démocrate alors qu’il était au pouvoir dans les années 1990.

Il a rédigé des mémoires juridiques anonymes pour les avocats de Paula Jones, une ancienne employée de l’État de l’Arkansas qui a accusé M. Clinton de harcèlement sexuel, ce qui a contribué à sa destitution pour « crimes et délits graves » en 1998.

Incapable de trouver l’amour

Mme Carroll a décrit comment elle avait mené une double existence depuis le viol présumé de 1996.

Il y avait sa personnalité publique, en tant que personne confiante et prospère Demandez à E Jean chroniqueur conseil, auteur et présentateur de télévision. Et puis il y a eu le soldat E Jean qui « ne peut pas avouer tout haut qu’il y a eu de la souffrance », a-t-elle dit lors de son témoignage.

Elle avait publiquement balayé la rencontre de 1996 avec M. Trump comme ne lui ayant causé aucun dommage durable.

Mme Carroll écrirait dans ses mémoires de 2019 qu’elle avait « très peu » souffert de l’agression présumée. Elle a expliqué devant le tribunal que c’était son moi public « invincible », ne voulant jamais admettre sa faiblesse.

Si jamais elle recevait un message d’un lecteur qui avait été agressé sexuellement, Mme Carroll a déclaré qu’elle leur conseillerait toujours d’aller à la police et de voir un thérapeute.

Mais elle a admis qu’elle n’avait pas suivi ses propres conseils et que l’agression sexuelle présumée lui avait fait subir en privé des vagues de crises d’angoisse paralysantes et l’avait rendue incapable de nouer des relations, a-t-elle déclaré.

Elle a témoigné qu’elle n’avait pas eu de partenaire amoureux depuis l’agression présumée.